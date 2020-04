Silverstone beslist eind april over Britse Grand Prix

De organisatie van de Britse Grand Prix beslist ten laatste eind april of het de race op 19 juli al dan niet zal organiseren. Verschillende grote evenementen die in juli zouden plaatsvinden in Engeland zijn al geannuleerd, maar de organisatie zegt dat het beslissing momenteel nog kan uitstellen. “Het is belangrijk om te benadrukken dat hun logistieke en sportieve voorbereidingen verschillen van die van Silverstone.”

Terwijl in Groot-Brittannië het ene groot evenement na het ander wordt afgelast, bleef het vanuit Silverstone enige tijd stil. De organisatie van de Britse GP heeft nu gereageerd middels een statement. “Silverstone en de Formule 1 blijven in nauw overleg over de huidige situatie en monitoren de haalbaarheid van de Britse Grand Prix van 17 tot 19 juli”, begint het gezamenlijk statement van de Formule 1 en Silverstone.

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis, status per GP: Bakoe wil in juni duidelijkheid, MotoGP Barcelona in juni afgelast

“We begrijpen en steunen andere Britse sportevenementen in juli die al een beslissing hebben genomen, maar het is belangrijk om te benadrukken dat hun logistieke en sportieve voorbereidingen verschillen van die van Silverstone. Dat geeft ons tot eind april de tijd om een definitieve beslissing te maken”, legt de organisatie uit.

Silverstone zegt dus dat het nog een maand kan wachten voordat het een beslissing moet nemen, ook al zijn er drie andere GP’s (Canada, Frankrijk en Oostenrijk) die voor het weekend in Engeland ingepland staan.



Lees ook: F1 zet in op start in zomer: ’15 tot 18 races, seizoen eindigt in december’