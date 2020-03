F1 zet in op start in zomer: ’15 tot 18 races, seizoen eindigt in december’

Liberty Media en F1 zetten nog altijd alles op alles om in 2020 een volwaardig kampioenschap te rijden. “Ook al is er een grote kans dat er nog meer races afgelast zullen worden, wij verwachten dat het seizoen ergens in de zomer kan beginnen met een aangepaste kalender van 15 tot 18 races.”

Dat heeft Liberty Media-baas Chase Carey laten weten in een statement. “Niemand kan op dit moment zeggen wanneer de situatie met de corona-epidemie zich zal verbeteren maar dat zal een keer gebeuren. En zodra dat gebeurt, zullen wij klaar zijn om weer te racen. Wij zijn gebrand de fans in 2020 een kampioenschap te geven.”

Kalender flink anders dan het origineel

Zekerheid over eventuele data kan Carey logischerwijs niet geven.Het compleet nieuwe reglement dat voor 2021 gepland stond, is een jaar in de koelkast gezet. Dat en het eerdere schrappen van de zomerstop zorgt er voor dat er ruimte is gecreëerd voor een aangepast seizoen. “Het seizoen zou dan later eindigen dan de oorspronkelijke datum van 29 november. De kalender zou er ook significant anders uit komen te zien dan het origineel. Het is niet mogelijk om nu iets te zeggen over specifieke data, dat kan niet met de constant veranderende situatie. We verwachten snel meer te weten over de plaatselijke omstandigheden en de mogelijkheden om af te reizen naar die landen.”

Tot nu toe zijn de eerste acht Grands Prix van het jaar, inclusief de Nederlandse, uitgesteld. Die van Monaco is zelfs helemaal geschrapt. “Wij, de teams en FIA plannen om de baan op te gaan zodra het kan. We worden geïnformeerd en geadviseerd door gezondheidsinstanties, onze prioriteit is nog altijd de veiligheid en gezondheid van onze fans, het personeel en de gemeenschappen die we bezoeken. Dit overwinnen we samen, we komen hier doorheen en iedereen zal beloond worden zodra het zover is.”

