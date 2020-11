F1 draait ook met overvolle kalender verlies van 88 miljoen euro in derde kwartaal

De Formule 1 heeft ook over het derde kwartaal van 2020 rode cijfers geschreven: de sport draaide een verlies van omgerekend 88 miljoen euro, ondanks dat er in deze periode liefst tien Grands Prix werden afgewerkt.

Het derde kwartaal begon hoopvol voor de Formule 1, met gelijk in het eerste weekend van juli de eerste Grand Prix van het uitgestelde 2020-seizoen. In totaal werden volgens de telling van Formule 1-eigenaar Liberty Media tien Grands Prix afgewerkt in het derde kwartaal (boekjaren lopen immers niet altijd gelijk met kalenderjaren) en dat waren er drie meer dan in dezelfde periode in 2019.

Ondanks dat er in tegenstelling tot in de eerste twee kwartalen dus weer geracet werd, zijn de cijfers nog altijd negatief. Over kwartaal drie rapporteert de Formule 1 namelijk een verlies van 88 miljoen euro. Dit volgt een verlies van 115 miljoen euro over het eerste kwartaal en 103 miljoen euro over kwartaal twee. Het verlies over alle drie de kwartalen bedraagt zo 306 miljoen euro.

Positiever voor Liberty Media is wel dat de omzet flink is gestegen nu er weer geracet wordt. Bedroeg die in Q1 nog een schamele 36 miljoen euro en slechts twintig miljoen in Q2, daar is deze in het derde kwartaal gestegen naar 504 miljoen euro. Een flinke plus, maar nog altijd minder dan de Q3-omzet van 2019, die 534 miljoen euro bedroeg.

Als reden voor de daling ten opzichte van Q3 van vorig jaar wijst Liberty Media naar het feit dat er maar bij één van de eerste tien races een beperkt aantal toeschouwers was toegestaan. Een andere factor is ‘de locatie van de races’, met de Formule 1 die een streep door haar reguliere deals voor Grands Prix heeft moeten zetten en losse deals heeft moeten sluiten om op circuits te racen.

Liberty Media heeft zo minder geld van de racepromotors ontvangen, maar meer opgestreken aan tv-rechten en advertentie-inkomsten. Dit omdat er meer races in een kortere tijd gehouden zijn. Over het hele jaar zal de inkomsten uit deze posten echter lager zijn, omdat er slechts zeventien Grands Prix op de kalender staan in plaats van de oorspronkelijk geplande 22 stuks.

Opmerkelijk is verder nog dat Liberty Media optekent dat het geen fans meer verwacht bij de resterende races. Verder zijn de uitbetalingen aan de teams toegenomen, onder meer door ‘eenmalige betalingen’ voor het tekenen van het nieuwe Concorde Verdrag. Formule 1-ceo Chase Carey doet na 2020 overigens een stap terug. Stefano Domenicali is zijn opvolger.

