Carey: ‘Autofabrikanten enthousiast over motorregels 2026, waaronder Volkswagen’

Niet alleen de huidige autofabrikanten die in de Formule 1 actief zijn, maar ook merken die nog niet in de sport uitkomen zijn volgens Formule 1-topman Chase Carey ‘ontzettend enthousiast’ over de nieuwe motorregels die de sport per 2026 wil invoeren. Weet de Formule 1 zo weer een nieuwe partij tot deelname te verleiden?

Dat Honda de Formule 1 na 2021 verlaat is een klap voor de sport, waarin zo enkel Mercedes, Ferrari en Renault achterblijven als motorfabrikanten – al heeft Red Bull er wel op gezinspeeld Honda’s motorproject mogelijk over te nemen.

De Formule 1 hecht historisch echter veel waarde aan de deelname van autofabrikanten. Met de motorregels die in 2026 op de schop gaan, is de kans echter klein dat er tussentijds iemand instapt. Maar vanaf 2026 kan dat wel eens een ander verhaal zijn, suggereert Carey.

Volgens Carey genieten de motorplannen van de Formule 1 voor 2026 namelijk ‘steeds meer steun’, en dat niet alleen van de automerken die nu al in de sport actief zijn. “Maar ook van fabrikanten die nu niet in de Formule 1 zitten”, zo zou hij volgens Motorsport gezegd hebben tegen Wall Street-analisten.

“Deze autofabrikanten zijn ontzettend enthousiast over onze duurzame toekomst en waar we met de nieuwe generatie motoren naartoe willen”, stelt Carey. “De CEO van Volkswagen heeft zich een aantal maanden geleden bijvoorbeeld zeer positief uitgelaten over de richting die we zijn ingeslagen en het belang van de Formule 1 als platform”, haalt hij aan.

Flirt van Volkswagen

Herbert Diess, zoals Volkswagens CEO heet, schreef een aantal maanden terug op zijn Linkedin-pagina dat de Volkswagen Group waar ook Audi, Porsche en Lamborghini onder vallen in zijn persoonlijke optiek ‘veel beter in de Formule 1 actief kan zijn dan in de Formule E’ zolang de Formule 1 inzet op een duurzame toekomst en het gebruik van CO2-neutrale synthetische brandstoffen.

De ‘flirt’ van Diess met de Formule 1 is opmerkelijk, maar geruchten over Formule 1-deelname van één of meer merken van de Volkswagen Group zingen al decennia rond en zijn tot op heden nergens op uitgelopen.

F1 in zwaar financieel weer

Formule 1-topman Carey is er echter van overtuigd dat de Formule 1 erin zal slagen meer-en-meer fabrikanten voor de sport te interesseren als het doorzet met duurzame en toekomstbestendige motoren voor 2026 en daarna.

Carey’s opmerkingen moeten verder natuurlijk in hun context gezien worden: hij maakte ze naar aanleiding van het publiceren van de Formule 1’s financiële cijfers over het derde kwartaal (88 miljoen euro verlies) en te midden van een lastige periode voor de sport.