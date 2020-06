Abiteboul: ‘Motorregels voor 2026 het volgende gevecht’

Nu de budget cap er samen met de rest van de Formule 1’s regelrevolutie door is, zijn de motorregels voor 2026 het volgende grote gevecht in de sport. Dat denkt Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

De Formule 1 voert vanaf 2021 – in twee jaren tijd – een heuse regelrevolutie door, met in 2021 de introductie van de budget cap, in 2022 gevolgd door de komst van een nieuwe generatie auto’s.

Wat niet verandert, is dat de sport tot en met 2025 doorgaat met de huidige hybride V6-turbomotoren, maar dat maakt de motorregels voor 2026 daarbij gelijk ‘het volgende strijdperk’, denkt Abiteboul.

“Ik zou echter graag zien dat we in 2021 of 2022 in grote lijnen hebben uitgemaakt hoe de nieuwe motoren eruit komen te zien”, verklaart hij in gesprek met Autosport. “Dan kunnen we in 2023 beginnen met de ontwikkeling ervan.”

De belangrijkste speerpunten in deze discussie en topics waarover gevochten zal worden, verwacht Abiteboul, zullen de ‘economische sustainability‘ en elektrificatie zijn.

“Het is goed dat we nu al beperkingen hebben gesteld voor de doorontwikkeling van de huidige motoren, maar ze zijn nog altijd enorm duur om te onderhouden en runnen”, zegt Abiteboul.

“De volgende stap moet dan ook zijn wat we kunnen doen om te zorgen dat de volgende generatie krachtbronnen economisch aantrekkelijker zijn.”

“Daarnaast moeten we naar de techniek kijken. De elektrificatie neemt overal ter wereld snel toe, dus we moeten goed nadenken over wat dat betekent voor de Formule 1 en voor de autosport, ook in verhouding tot de Formule E.”

