FIA geeft goedkeuring voor ‘regelrevolutie’: Budget cap komt eraan, F1 gaat nieuw tijdperk in

De FIA’s World Motor Sport Motor Council heeft de voorgestelde reglementswijzigingen voor 2021 en 2022 geratificeerd. Daarmee is de laatste horde genomen voor de komst van de budget cap in 2021 en de introductie van nieuwe auto’s in 2022.

Daarmee zijn ook de grootste, belangrijkste wijzigingen genoemd van de ‘regelrevolutie’ waar al jaren over gediscussieerd werd. De budget cap komt zoals gezegd als eerste, per 2021. Dit ‘kostenplafond’ komt aanvankelijk op (afgerond) 132 miljoen euro te liggen, zakt in 2022 naar 127 miljoen euro en ligt van 2023 tot en met 2025 op 123 miljoen euro. Uitgesloten zijn onder meer de salarissen van coureurs, topmensen en ontwikkelingskosten voor motoren.

Nieuwe auto’s in ’22

In 2022 volgt de introductie van de nieuwe generatie Formule 1-bolides. Deze was oorspronkelijk ook voor 2021 gepland, maar is een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Gezien de budget cap wel in 2021 van kracht wordt, betekent dit dat de teams hieraan gebonden zijn terwijl ze aan hun 2022-auto’s werken. Voor onderdelen die teams van elkaar kopen, worden verder vaste prijzen afgesproken. De nieuwe bolides moeten close racing en meer competitie garanderen.

‘Oude’ auto’s in ’21

Het uitstel van de komst van de nieuwe auto’s, betekent ook dat in 2021 door wordt geracet met de 2020-auto’s, waarvan de ontwikkeling voor dat jaar flink aan banden is gelegd. Hetzelfde geldt voor de motorontwikkeling voor 2021. Dit ook om de kosten te besparen te midden van de coronacrisis en de te verwachten financiële gevolgen.

Om dezelfde reden wordt zowel aerodynamisch testwerk als het werk op testbanken aan motoren verder aan banden gelegd voor 2020 en 2021. Verder wordt per 2021 een ‘handicapsysteem’ ingevoerd waardoor op basis van de WK-uitslag van het jaar ervoor wordt bepaald hoeveel aerodynamisch ontwikkelingswerk een team mag doen. Hoger geklasseerde teams krijgen minder tijd, lager geklasseerde teams meer. Ook dit om voor een gelijker speelveld te zorgen.

Meer flexibiliteit voor GP-kalender

Gezien de problemen rondom het rond krijgen van de Formule 1-kalender voor 2020, zijn er verder voorwaarden opgenomen die het mogelijk maken races achter gesloten deuren en soortgelijk te houden. Dit om de sport meer flexibiliteit te geven met het sluiten van deals voor Grands Prix.

