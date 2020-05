‘F1 mikt op twee keer Silverstone begin augustus, maandag kalender Europese GP’s’

De Formule 1 zet erop in de eerste twee weekends van augustus op het Britse Silverstone te racen, dit dankzij een mogelijke uitzondering voor de Formule 1 wat betreft de coronamaatregelen in Groot-Brittannië en gesprekken met de overheid.

De Britse coronamaatregelen (en dan vooral de veertien dagen die eenieder die het land inreist verplicht in quarantaine moet) leken vorige week nog een streep door de rekening te betekenen voor het plan om in Engeland te racen. Inmiddels ziet de situatie er echter rooskleuriger uit.

“Zorg dat de Formule 1 doorgaat”, zou de Britse premier Boris Johnson in de eerste plaats tegen zijn kabinet hebben gezegd, zo bericht The Times. Daarmee lijkt er toch een goede kans te zijn dat voor de Formule 1 een uitzondering op de regel wordt gemaakt. Het tweede stuk goed nieuws, is dat de Formule 1 met de Britse regering in gesprek zou zijn over het dubbele raceweekend, zo meldt Autosport.

Volgens de laatstgenoemde publicatie wordt daarbij door Silverstone zelf naar begin augustus gekeken voor de Britse Grand Prix. Het idee is ook nog altijd om twee zondagen achter elkaar op Silverstone te racen, net zoals het seizoen als het goed is aftrapt met twee races in Oostenrijk. Tussen de twee double headers in, zou dan plaats zijn voor de Grand Prix van Hongarije.

Volgens Autosport ziet de voorlopige kalender er (onder voorbehoud) zoals onderstaand uit, terwijl er verder aanstaande maandag mogelijk uitsluitsel te verwachten valt over hoe het Europese deel van het seizoen eruit komt te zien.