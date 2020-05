Britse GP geeft de hoop nog niet op

Hoewel de nieuwe quarantaineregels in Groot-Brittannië het doorgaan van de Grand Prix van Engeland nagenoeg onmogelijk maken, gooit de organisatie de handdoek nog niet in de ring. Silverstone hoopt wellicht later in het jaar alsnog een plekje op de kalender te krijgen.

De Britse overheid heeft deze week bevestigd dat reizigers naar Groot-Brittannië eerst twee weken in quarantaine moeten. De Formule 1 hoopte dat er een uitzondering voor het teampersoneel gemaakt zou worden, maar daar hoeft het vooralsnog niet op te rekenen. Dat is slechts nieuws voor de twee races op Silverstone die op 26 juli en 2 augustus zouden moeten plaatsvinden.

De start van het Formule 1-seizoen staat nu gepland voor 5 juli in Oostenrijk, met nog een race daar een week later. In plaats van dan naar Silverstone te gaan, zouden Hockenheim en Boedapest uitwijkmogelijkheden kunnen zijn. Engeland zou wellicht aan het eind van het Europese deel van de kalender nog kunnen worden ingepast, als de reisrestricties dan zijn versoepeld of er toch een akkoord kan worden bereikt tussen de Formule 1 en de Britse regering.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat er een oplossing mogelijk moet zijn voor Silverstone. “De race zou aan het eind kunnen worden toegevoegd”, zegt hij tegen The Race. “Dan doen we Oostenrijk, Oostenrijk, een andere race in Europa en dan naar Engeland. Dan zitten we rond augustus. Tegen die tijd is de situatie hopelijk beter en zijn er meer reisbewegingen toegestaan.”

Volgens Horner is de kalender momenteel nog zeer flexibel. “We hebben immers niet te maken met publiek”, verklaart hij. “Het is vergelijkbaar met het afhuren van een circuit voor een testsessie.”

Over testen gesproken, maar dan in een andere betekenis, zegt Horner: “Het Formule 1-personeel zal veelvuldig getest worden op corona. Waarom zouden we ons dan niet als groep kunnen afzonderen? We reizen toch allemaal samen en er zal geen contact zijn met publiek of andere externen. Het is een specifieke groep.”