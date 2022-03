Nico Hülkenberg is al onderweg naar Saoedi-Arabië, want Sebastian Vettel kan nog altijd geen negatieve coronatest overleggen en dus is zijn deelname in Jeddah onzeker. Dit nadat Vettel voor de seizoensopener in Bahrein ook al door Hülkenberg werd vervangen bij Aston Martin.

Het team meldt daarbij pas vrijdag een beslissing te nemen. Dit om Vettel zoveel mogelijk tijd te geven negatief te testen. Lukt dat niet, dan is de beslissing simpel en rijdt Hülkenberg net als in Bahrein voor Aston Martin.

Dat Hülkenberg nu weer terug naar het Midden-Oosten moet vliegen en er dus niet is gebleven, komt omdat hij in Engeland op de simulator in de weer is geweest. Dit om het voor hem nieuwe Jeddah Corniche Circuit te leren kennen.

Als vervanger van Vettel kwalificeerde Hülkenberg zich in Bahrein voor teamgenoot Lance Stroll, al finishte hij achter de Canadees als zeventiende. Hülkenberg (34) heeft de laatste jaren een reputatie opgebouwd als supersub. In 2020 viel hij ook al drie keer in bij Aston Martin-voorganger Racing Point.

