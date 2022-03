Donderdagochtend maakte Aston Martin bekend dat Sebastian Vettel positief getest was op het coronavirus, reden voor reservecoureur Nico Hülkenberg om weer in de Formule 1-paddock terug te keren. Maar zijn invalbeurt zal zwaar worden, weet de Duitser zelf ook: “Ik heb nul echte races gereden sinds 2020.”

Hülkenberg werd als reservecoureur van Aston Martin opgebeld om Vettel dit weekend te vervangen vanwege de positieve coronatest. De Duitser moest daardoor plots naar Bahrein afreizen. “De laatste 24 uur waren al heel wat”, blikt Hülkenberg terug op de ontstane situatie. “Ik werd gisterochtend uit bed gebeld, heb mijn spullen ingepakt en ben op reis gegaan. Het is weer een interessante situatie. We pakken het sessie voor sessie aan. Ik neem de tijd om er weer aan gewend te raken.”

De grootste uitdaging wordt voor Hülkenberg dat hij, in tegenstelling tot de rest, niet zes dagen heeft getest. En dan zijn het ook nog eens compleet nieuwe auto’s. “Fysiek wordt het ook een uitdaging. Ik ga het rustig opbouwen, rustig beginnen”, benadrukt de Duitser, die nu voor de derde keer invalt sinds hij zijn zitje bij Renault verloor.

Lees ook: Vettel test positief op coronavirus en mist GP Bahrein, Hülkenberg stapt in als vervanger

De laatste keer dat Hülkenberg in een echte Formule 1-auto reed, was in 2020 toen hij op de Nürburgring inviel voor de zieke Lance Stroll. Sindsdien heeft hij niet meer geracet, verklapt hij. “Ik heb alleen in de simulator van Aston Martin gezeten. Echte races? Nul.”

Hülkenberg haalt aan dat hij wel vaker met dit bijltje – laat instappen – heeft gehakt. “Ik heb het eerder gehad, dat zal me vast helpen. Maar ik ben er lang tussenuit geweest, dat staat daar natuurlijk wel tegenover, net als dat dit compleet nieuwe auto’s zijn. Ik ben wat dat betreft een blanco blad. De vorige keren kende ik de auto’s in elk geval. Ik zal me dit dus snel eigen moeten maken.” Samenvattend: “Het is geen makkelijke situatie. Al verheug ik me erop met deze auto’s te rijden, Formule 1-auto’s zijn immers de snelste auto’s ter wereld en ik ben benieuwd hoe de nieuwe generatie is”, besluit Hülkenberg.