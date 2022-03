Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is positief getest op het coronavirus en zal daardoor de openingsrace van 2022 moeten missen. De Duitser wordt vervangen door reservecoureur Nico Hülkenberg.

Aston Martin heeft in een korte verklaring laten weten dat Vettel positief getest is op het coronavirus. Volgens de regels mag de Duitser daardoor de paddock niet betreden totdat hij weer een negatief testresultaat overlegt. Vettel mist daardoor de eerste race van het seizoen, de Grand Prix van Bahrein. Aston Martin laat weten dat reservecoureur Nico Hülkenberg dit weekend het zitje van Vettel overneemt.

Het is voor Hülkenberg de derde keer dat hij invalt voor een coureur die positief getest is op het coronavirus. De Duitser verving in 2020 Sergio Pérez (twee races op Silverstone) en Lance Stroll (Nürburgring) bij Racing Point, wat nu Aston Martin is.

Vorige week was er ook al een positief coronageval binnen de Formule 1. Daniel Ricciardo moest de drie testdagen missen omdat hij ziek was. In eerste instantie testte hij negatief, maar op de zaterdag testte hij alsnog positief. De Australiër heeft nu echter groen licht gekregen om deel te nemen aan de Grand Prix van Bahrein vanwege meerdere negatieve coronatests.