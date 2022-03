Na de openingsrace in Bahrein staat komend weekend met de Grand Prix van Saoedi-Arabië alweer de tweede race van het seizoen op het programma. We blijven nog even in het Midden-Oosten en dus is het weer vergelijkbaar met dat van afgelopen weekend.

Ook de aanvangstijden van de verschillende sessies van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn vergelijkbaar met die in Bahrein. De eerste en derde vrije training worden overdag in de volle zon afgewerkt, terwijl de tweede sessie, de kwalificatie en de race zelf in de avonduren plaatsvinden.

Lees ook: Tijdschema Saoedi-Arabië: Alle starttijden op een rij

Weerpartner Weerplaza praat ons bij over het weer voor komend weekend: De race vindt plaats onder kunstlicht en dat heeft zo zijn invloed op de temperatuur. Die ligt op vrijdag en zaterdag rond de 27 graden. Zondag aan het einde van de middag is het zelfs nog iets warmer, zo’n 30 graden. Zondagavond bij het begin van de race is het zo’n 27 graden. Tegen het eind van de race is het nog iets koeler, ongeveer 24 graden. Die afkoeling zorgt voor een flinke daling van de baantemperatuur en dat kan invloed op de grip en slijtagesnelheid van de banden.

Wind en mogelijk zand

De kans op regen de komende dagen in Djedda is nul, wel krijgen de coureurs en teams te maken met een flinke wind. Djedda ligt aan de Rode Zee en de wind kent daar een vast patroon. In de ochtend is het vrij kalm, maar in de loop van de ochtend steekt een matige noordenwind op die in de middag naar het noordwesten draait. Door deze zeewind wordt het rond het circuit nooit echt bloedheet, zoals elders in Saoedi-Arabië. Wel staat er vaak een vrij krachtige tot krachtige vlagerige wind (kracht 5 tot 6). Die wind kan door de nabijheid van enkele grote woestijnen stof- en zandstormen opleveren en dat geldt ook voor komend weekend.