Na de Grand Prix van Bahrein reist het F1-circus direct door naar Djedda in Saoedi-Arabië. Na de allereerste race op het Jeddah Corniche Circuit in december vorig jaar keert de koningsklasse zo’n vier maanden later alweer terug. Lukt het Red Bull de problemen met de brandstoftoevoer op tijd op te lossen? We gaan het zien in Saoedi-Arabië.

Vrijdag:

F1 – 15:00 uur – 16:00 uur – Eerste vrije training

F1 – 18:00 uur – 19:00 uur – Tweede vrije training

Zaterdag:

F1 – 15:00 uur – 16:00 uur – Derde vrije training

F1 – 18:00 uur – 19:00 uur – Kwalificatie

Zondag:

F1 – 19:00 uur – Race

Foto: Motorsport Images

Programma F2

Vrijdag

F2 – 16:25 – 16:55 – Kwalificatie

Zaterdag

F2 – 13:30 uur – Sprintrace

Zondag

F2 – 14:55 uur – Feature race