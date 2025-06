Het team van Ferrari kijkt terug op een teleurstellende seizoensstart. Na tien Grands Prix staat de Scuderia op een magere derde plaats in het constructeurskampioenschap. Bovendien kwam het team nooit niet verder dan de derde plaats. In Maranello wordt intussen koortsachtig gezocht naar oplossingen voor deze vormdip. Volgens oud-kampioen Nico Rosberg overweegt Ferrari zelfs om een nieuwe basis op te richten in het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van Formule 1-techniek.

Wat dit jaar vooral opvalt, is het gebrek aan prestaties van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd dit jaar met veel bombarie binnengehaald bij Ferrari. De Italiaanse media en de tifosi verwelkomden hem met gepaste triomf, maar na tien races heeft de Britse vedette nog geen enkel podium behaald – een dieptepunt in zijn lange carrière. Vooralsnog oogt hij onwennig binnen zijn nieuwe teamomgeving; na jaren bij McLaren en Mercedes, waar hij gewend was aan een typisch Britse werkwijze, heeft hij moeite zich aan te passen aan de Italiaanse cultuur binnen Ferrari.

Hoger niveau in Engeland

Voormalig teamgenoot en oud-wereldkampioen Nico Rosberg ziet dat als een van de oorzaken van de huidige malaise bij Ferrari. “Ik heb een beetje gezien hoe het er in Maranello aan toegaat, en je merkt dat het niveau daar niet te vergelijken is met dat van de uitmuntende Britse teams”, verklaarde hij tegenover Sky Sports. “Helemaal als je kijkt naar een team als Mercedes. Of het nu om marketing of om andere afdelingen gaat, de Italiaanse cultuur maakt het allemaal een stuk ingewikkelder voor hem.”

Volgens Rosberg vertaalt dat zich ook op het circuit. “Als er bij Mercedes iets was dat Lewis dwarszat, liep hij gewoon naar Toto Wolff“, aldus de Duitser. “Die nam direct een beslissing, en daarmee was de kous af. Bij Ferrari zijn er zoveel verschillende mensen die iets te zeggen hebben, dat Lewis soms niet weet bij wie hij het zoeken moet.” Tot slot onthulde Rosberg dat Ferrari om die reden drastische maatregelen overweegt: “Ik heb een paar geruchten gehoord. Naar verluidt onderzoekt Ferrari de mogelijkheid om een soort dochteronderneming op te zetten in het Verenigd Koninkrijk, omdat de structuur daar veel beter is afgestemd op de Formule 1.”

