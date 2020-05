Goed nieuws voor Silverstone en F1: ‘Boris Johnson grijpt in om Britse GP te redden’

De organisatie van de Britse GP maar ook de Formule 1 lijkt opgelucht adem te kunnen halen: premier Boris Johnson heeft volgens Britse media zijn kabinet de opdracht gegeven om de dubbele GP op Silverstone eind juli hoe dan ook door te laten gaan.

Vorige week leken de aangekondigde maatregelen voor inreizend verkeer nog roet in het eten te gooien. Per 8 juni moet iedereen die Engeland binnenkomt, eerst twee weken in quarantaine. Dat zou een enorm obstakel vormen voor zowel de teams die naar Silverstone zouden komen voor de GP’s (26 juli en 2 augustus) als voor zeven van de tien teams die in Engeland gevestigd zijn. Zij zouden na thuiskomst na elke Grand Prix dan dus steeds in quarantaine moeten.

De F1 hoopte een uitzonderingspositie af te kunnen dwingen maar dat bleek afgelopen vrijdag ijdele hoop. Iedereen, dus ook alle sportorganisaties,zijn gebonden aan deze quarantaine-maatregelen. De hoop is nu gevestigd op het driewekelijks evaluatiemoment dat zal plaatsvinden, dat zullen ook de momenten zijn dat er uitzonderingspositie vergeven zullen worden. Volgens de Engelse krant The Times heeft Boris Johnson zijn ministers de opdracht gegeven alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de races door kunnen gaan.

Dat zou betekenen dat het Formule 1-seizoen afgetrapt kan worden met de gewenste dubbele dubbelcombo van twee keer Oostenrijk op 5 en 12 juli gevolgd de Britse doubleheader op 26 en 2 augustus. Deze races zullen uiteraard wel achter gesloten deuren worden afgewerkt. Voor het vervolg vormen volgens de laatste geruchten races in Hongarije, Spanje, België, Italië en Duitsland het vervolg van het Europese gedeelte van de kalender.

De F1-gemeenschap zal afgezonderd van de wereld rondreizen om het seizoen 2020 alsnog af te kunnen trappen. Red Bull-teambaas Christian Horner zag het al voor zich: “Het Formule 1-personeel zal veelvuldig getest worden op corona. Waarom zouden we ons dan niet als groep kunnen afzonderen? We reizen toch allemaal samen en er zal geen contact zijn met publiek of andere externen. Het is een specifieke groep.”

