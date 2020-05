‘Geen uitzondering voor F1: kalender verder in het nauw door Britse corona-maatregelen’

De Formule 1 lijkt geen uitzonderingspositie te krijgen als het gaat om Britse quarantainemaatregelen die vorige week in de strijd tegen het coronavirus werden afgekondigd door premier Boris Johnson. Deze schrijven voor dat al het inreizende persoonsverkeer twee weken in quarantaine moet.

Wanneer deze regels daadwerkelijk ingaan, is nog niet duidelijk, maar zeker is wel dat ze een enorm struikelblok zullen vormen voor de F1. Na de beoogde dubbele seizoensopener in Oostenrijk, streefdatum 5 en 12 juli, was de Formule 1-organisatie van zins om 26 juli en 2 augustus op Silverstone te rijden. Het plan ligt al ter goedkeuring bij de Britse regering. 7 van de 10 teams zijn in de directe regio van het circuit gevestigd waarmee de F1 een steekhoudend argument dacht te hebben. Maar er zijn nu signalen dat dat toch anders ligt.

Lees ook: Silverstone bevestigt dubbele race achter gesloten deuren

Geen uitzondering voor GP?

Vorige week nog meldde Silverstone trots dat er een akkoord is met Formula One Management (FOM) voor een double header op het legendarische circuit – achter gesloten deuren, weliswaar. Dat deed Silverstone met een voorbehoud van goedkeuring van de Britse overheid. De krant The Sun meldt dinsdagochtend echter dat er weerstand is bij de regering om de Formule 1 een uitzonderingspositie te geven. Geen enkele sport lijkt op een uitzondering te kunnen rekenen: dit is alleen voorbehouden aan bijvoorbeeld bevoorradingsverkeer en diplomaten.

Al het Formule 1-personeel, inclusief coureurs, zou dan twee weken in quarantaine moeten – net als iedereen die Groot-Brittannië in wil. Dat geldt dan niet alleen voor personeel dat inreist voor de dubbele Britse GP, ook personeel dat later in het jaar terugkomt van Grands Prix moet bij thuiskomst twee weken afgezonderd doorbrengen. Liberty Media en FOM lijken daarmee een extra hoofdpijndossier op hun bureau te hebben gekregen bij het in elkaar puzzelen van hun racekalender.

Lees ook: Conceptkalender F2 en F3 bekend, ziet Europese gedeelte F1-seizoen er zo uit?

UPDATE: F1 reageert: ‘Zo wordt het moeilijk zo niet onmogelijk‘

“De quarantaine-regeling van 14 dagen maakt het onmogelijk om een Britse Grand Prix te houden dit jaar”, laat een woordvoerder weten aan ESPN in reactie op het bericht van The Sun. “Het heeft een enorme impact op letterlijk tienduizenden banen gelinkt aan de F1. Als professionele sporten op tv terugkeert, zullen er uitzonderingen moeten komen.”