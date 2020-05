Conceptkalender F2 en F3 bekend, ziet Europese gedeelte F1-seizoen er zo uit?

Een gelekte conceptkalender voor de Formule 2 en 3 lijkt ook de invulling van het Europese deel van het F1-seizoen bekend te maken. Het seizoen start zoals verwacht op 5 juli met een dubbele race in Oostenrijk, alvorens door te reizen naar Silverstone voor opnieuw een double header. Verder zou Spa alsnog een plek op de 2020-kalender krijgen.

Volgens het doorgaans goed ingelichte Autosport ontvingen de F2- en F3-teams op woensdag tijdens een online vergadering een voorlopige kalender. Omdat beiden klassen onderdeel zijn van het officiële voorprogramma van de Formule 1, kan er uit deze kalender ook een groot stuk van de F1-kalender afgeleid worden.

Zoals verwacht zou het seizoen op 5 juli starten op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar een week later ook de tweede race verreden wordt. Nadien reist het karavaan door naar Silverstone, waar opnieuw een dubbele race zal plaatsvinden (26 juli en 2 augustus). Zeven dagen later wordt er in Spanje of Duitsland geracet. De gesprekken over die plek op de kalender zijn nog gaande.

Na vijf races in zes weken krijgen de teams twee weken om op adem te komen, waarna de Hungaroring op de planning staat. Van Hongarije gaat het naar België en Italië, al zijn er geruchten dat Spa zou kunnen worden verplaatst naar een latere datum (13 september), waardoor de GP’s van Bakoe en Sotsji ook enkele weken zou doorschuiven.

Op 5 december trekken de F2 en F3 naar het Midden-Oosten voor hun seizoenseinde. Eerst wordt er geracet in Bahrein, een week later vormt Abu Dhabi het decor voor de seizoensfinale. Omdat beiden opstapklassen niet racen in Azië en Amerika, is er over dat gedeelte van de kalender voorlopig geen extra informatie. Volgens de verhoopte planning van de Formule 1 zouden de Aziatische en Amerikaanse races plaatsvinden in de maanden oktober en november.

Conceptkalender F2/F3

4-5 juli: Red Bull Ring, Oostenrijk

11-12 juli: Red Bull Ring, Oostenrijk

25-26 juli: Silverstone, Engeland

1-2 augustus: Silverstone, Engeland

8-9 augustus: Hockenheim, Duitsland of Barcelona, Spanje

22-23 augustus: Hungaroring, Hongarije

29-30 augustus: Spa-Francorchamps, België

5-6 september: Monza, Italië

19-20 september: Bakoe, Azerbeidzjan (enkel F2)

26-27 september: Sotsji, Rusland (enkel F2)

5-6 december: Sakhir, Bahrein

12-13 december: Yas Marina, Abu Dhabi

