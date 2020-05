‘Reserveteam’: Alpha Tauri bereidt zich voor op mogelijke besmetting tijdens GP

Alpha Tauri houdt bij de voorbereiding van de seizoenstart achter gesloten deuren rekening met een mogelijke besmetting binnen het team. De renstal uit Faenza werkt daarom aan een ‘reserveteam’ van monteurs en technici. “Zo kunnen we garanderen dat het team van start kan gaan.”

Een uitgelekte memo van de FIA bevestigde afgelopen weekend de plannen voor de start van het Formule 1-seizoen. Zowel in Spielberg als Silverstone staat een double header gepland. De eerste race op beide locaties vindt plaats op zondag, de tweede race wordt doordeweeks verreden.

De Formule 1 maakte eerder al bekend dat iedereen in de paddock om de twee dagen getest zal worden op corona. In de uitgelekte brief staat nu ook dat, indien een teamlid positief test, het volledige team geen toegang zal krijgen tot het circuit.

Lees ook: Uitgelekt memo FIA: Deel II van Oostenrijkse en Britse GP midweeks

Alpha Tauri-baas Franz Tost verduidelijkt die regel in de Süddeutsche Zeitung. “Als een medewerker geïnfecteerd is met het virus, is er geen twijfel. Hij of zij moet dan naar het ziekenhuis of thuis in quarantaine gaan. Dat hangt af van hoe zwaar die persoon getroffen is. Na een positieve test moet je het team vervangen. Daar bereiden we ons op dit moment op voor, zodat we een reserveteam hebben dat we kunnen invliegen”, legt Tost uit.

Omdat een volledig team bij een besmetting de toegang tot het circuit ontzegt wordt, bereidt Alpha Tauri zich nu voor op een noodoplossing. De Italiaanse renstal maakt momenteel werk van een ‘reserveteam’. Concreet betekent dat dat “een vervanger moet worden gevonden voor iedere techneut en monteur, zodat we kunnen garanderen dat het team van start kan gaan”, aldus Tost.

Lees ook: Alpha Tauri-baas Tost op zijn hoede voor spookraces: ‘Ontzettend ingewikkeld’