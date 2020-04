Alpha Tauri-baas Tost op zijn hoede voor spookraces: ‘Ontzettend ingewikkeld’

Stel dat het Red Bull Ring-scenario in juli er daadwerkelijk komt, dan ziet Alpha Tauri-baas Franz Tost nog wel een aantal beren op de weg. De Oostenrijker heeft in ieder geval al een aantal voorbereidingen gedaan om zijn mensen in zo’n situatie maximaal te beschermen.

In gesprek met Speedweek.com geeft Tost een inkijkje in hoe Alpha Tauri een spookrace in Spielberg zou aanpakken. Red Bul-topman Helmut Marko liet al doorschemeren hoe dat zou kunnen gaan: aanvliegen op het nabij gelegen vliegveld van Zeltweg, iedereen testen op mogelijke besmetting van het coronavirus en indien dat niet mogelijk is een quarantaine van twee weken, behalve tv-personeel voor uitzending geen journalisten in de paddock. De race zou op zijn originele datum moeten plaatsvinden: 5 juli met een mogelijke tweede race op de woensdag daarna.

Betrouwbare testen is ook lastig

“Er is hoop dat we tegen die tijd weer de wegen kunnen gebruiken. Anders kunnen we met een gecharterd vliegtuig reizen, samen met de mensen van Ferrari. Maar het blijft afwachten of dat gaat werken met grenssluitingen en inreisverboden. De situatie verandert voortdurend, dat maakt het ook zo lastig om concreet te plannen”, aldus Tost die zijn personeel nauwlettend wil monitoren. “Iedereen moet getest worden om het risico binnen het bedrijf te minimaliseren. Ik heb om betrouwbare tests gevraagd want daar moet je ook voorzichtig mee zijn deze dagen.”

Lees ook: ‘Beslissing kalender in mei, twee races in Engeland en Oostenrijk’

Normaal zijn het er flink meer maar Alpha Tauri zou voor een dergelijke spookrace niet meer dan 65 mensen nodig hebben, denkt Tost. “We hebben ons nog niet aan specifieke aantallen gecommitteerd. We beperken ons tot de mensen die absoluut noodzakelijk zijn voor de auto. We zullen geen gasten hebben en geen journalisten, dus de media- en marketingmensen kunnen thuisblijven. Dan is er ook geen grote hoeveelheid energie nodig om het motorhome draaiende te houden. We hebben nog niet gesproken over een gezamenlijke catering met alle teams, dat is misschien ook een mogelijkheid.”

Lees ook: F1-kalender in coronacrisis: GP’s Frankrijk en België in gevaar door nieuwe maatregelen

Geluk in Oostenrijk, pech in Engeland?

Hoewel er in meerdere landen nu sprake is van een afnemende groei aan corona-besmettingen, blijft de situatie penibel, ziet ook Tost. “Het is buitengewoon gecompliceerd, er zijn zoveel factoren in het spel. Het verandert constant. De FIA en de FOM willen zo snel mogelijk aan de slag”, zegt Tost. “Misschien hebben we geluk in Oostenrijk omdat de situatie daar zo is verbeterd dat er meer vrijheid is toegestaan. Maar in Engeland kan het tegenovergestelde gebeuren, dat weten we niet allemaal. Wat vandaag geldt, kan morgen weer vernietigd zijn. Dat maakt verstandig plannen zo moeilijk.”