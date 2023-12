Wie is beter in kwalificeren en wie zou meer races winnen? De na 18 jaar uit de Formule 1 vertrokken teambaas Franz Tost vertelt openhartig over Max Verstappen en Sebastian Vettel, twee van zijn voormalige pupillen.

Van alle coureurs waarmee Tost werkte in de Formule 1, zijn het de Nederlander en de Duitser die hij naar eigen zeggen zou kiezen voor een dreamteam. Niet eens vanwege hun succes (respectievelijk drie en vier wereldtitels), maar om andere zaken. “Zoals hun enorme toewijding aan de sport en de snelheid waarover ze beschikken”, vertelt de ex-teambaas van Toro Rosso en AlphaTauri in gesprek met Crash.net.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

En wie zou het vaakt een race winnen? “Dat zou wel eens Vettel kunnen zijn”, aldus de Oostenrijker. De kwalificatiestrijd is een ander verhaal. “Dat zou Max winnen.”

Hoe het ook zij, Tost kijkt met bewondering naar zijn twee voormalige pupillen. “Ze weten hoe ze een race moeten winnen en beschikken allebei over alles wat daarvoor nodig is. Ten eerste het talent, ten tweede de passie voor de sport. En daarnaast zijn ze allebei heel gedisciplineerd: ze weten wat ze moeten en doen en wanneer. Dat is een hele belangrijke kwaliteit van beiden.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Openhartig gesprek met Max: ‘Sportief succes bepaalt niet mijn hele leven’

Exclusief interview: Jos Verstappen over pieken en dalen

Op bezoek bij Jens Munser: Zo wordt Max’ helm gespoten

Interview met Nico de Jong, het brein van Verstappen.com

Fotoreportage: Het jaar van Max door de lens van Peter van Egmond

Doe mee en win: De grote F1 fotoquiz met prachtige prijzen

Extra: dubbelzijdige megaposter Max met de kalender van 2024

Win gesigneerde F1-boeken en de EA Sports F1 Game 2023

Alles over de laatste twee GP’s van 2023 in Las Vegas & Abu Dhabi en nog veel meer!