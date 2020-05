Uitgelekt memo FIA: Deel II van Oostenrijkse en Britse GP midweeks

Het Formule 1-seizoen gaat begin juli van start met twee afleveringen van de Oostenrijkse GP, gevolgd door een doubleheader op Silverstone. Dat meldt de Britse website tj13, dat zich beroept op een uitgelekte brief van de internationale autosportfederatie (FIA). Daarin zou het orgaan inmiddels groen licht hebben gegeven voor de raceplannen van rechtenhouder Liberty Media.

In een memo (onder embargo) aan de F2- en F3-teams, die in het voorprogramma van de Formule 1 rijden, heeft de FIA volgens tj13 de voorwaarden en spelregels voor de eerste vier races bekendgemaakt. De verwachting is, zo stelt de website, dat een soortgelijke brief binnenkort zal uitgaan naar de Formule 1-teams. Liberty’s topman Chase Carey liet vorige week al doorschemeren dat hij goede hoop heeft dat het seizoen begin juli, indien zich geen nieuwe complicaties met betrekking tot het coronavirus voordoen, van start kan gaan.

Alle teams zullen, zo staat volgens tj13 in het nog geheime memo te lezen, in afzonderlijke hotels worden ondergebracht om de veiligheid te garanderen. Alleen het strikt noodzakelijke teampersoneel is bij de spookraces zonder publiek welkom. Sponsors en journalisten (op de mensen van FOM-tv en rechtenhouders na) krijgen geen toegang tot de paddock. Olav Mol en Jack Plooij zullen bij de eerste races in Europa namens Ziggo Sport ontbreken, zo maakte laatstgenoemde onlangs bekend. Er zouden in de omgeving van Spielberg, waar de Red Bull Ring is gesitueerd, 22 hotels geblokkeerd zijn voor alle deelnemende teams. Met charters vanuit Engeland, Italië en Zwitserland zal het Formule 1-personeel dat eerst in quarantaine moet tegelijkertijd worden ingevlogen.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de tweede race in Oostenrijk, aldus tj13, vanwege logistieke problemen niet een week na de eerste plaatsvinden, maar midweeks. De Britse GP op Silverstone staat voor 18 of 19 juli op het programma, de tweede race voor de woensdag of donderdag erna. Er zal, zo staat in het memo, streng getest gaan worden. Al het Formule 1-personeel in het rennerskwartier wordt om de twee dagen op het coronavirus getest.