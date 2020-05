‘Iedereen zal om de twee dagen getest worden’: Zo wil de F1 een veilige omgeving creëren

Ross Brawn heeft extra toelichting gegeven over hoe de Formule 1 een veilige en ‘coronavrije’ omgeving wil creëren zodra het seizoen van start gaat. Geen motorhomes, geen contact met andere teams, en een hoop andere maatregelen, zo wil de F1 de veiligheid van de medewerkers in de paddock garanderen. “Er wordt enorm hard gewerkt door onszelf en de FIA en ik ben ervan overtuigd dat we een veilige omgeving kunnen bieden.”

Ross Brawn heeft aan Sky Sports omschreven hoe de Formule 1 een ‘biosfeer’ tracht creëren waar en wanneer er geracet wordt. Brawn stelt dat de paddock een “bubbel van isolatie” zal worden waarin iedereen om de twee dagen getest zal worden op Covid-19.

“We zijn samen met de FIA hard aan het werk om de benodigde structuur op te zetten. Iedereen zal worden getest voor men toestemming krijgt om de paddock binnen te gaan. Nadien worden ze elke twee dagen getest, zolang ze in de paddock zijn”, legt Brawn uit.

Gedurende het Europese deel van het seizoen zullen de coronatesten steeds uitgevoerd worden door dezelfde instantie. “Dat zal een geautoriseerde instantie zijn. Zeker voor alle Europese races zullen we dezelfde faciliteit gebruiken om die tests uit te voeren.”

Verder onthult Brawn dat de teams zonder de gebruikelijke motorhomes zullen afreizen naar de circuits. “We zullen beperkingen hebben op hoe mensen zich binnen de paddock mogen verplaatsen. De social distancing-regels naleven is moeilijk voor het personeel, dus we moeten een omgeving creëren die in feite een kleine bubbel van isolatie is.”

Bovendien mag teampersoneel van het ene team zich niet meer mengen met collega’s van een ander team. “Ze mengen zich niet met andere teams en verblijven in hun eigen hotels. Er wordt enorm hard gewerkt door onszelf en de FIA en ik ben ervan overtuigd dat we een veilige omgeving kunnen bieden”, besluit Brawn.



