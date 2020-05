Circuitdirecteur waarschuwt: ‘F1-personeel testen op corona zal niet goedkoop zijn’

Chase Carey kondigde afgelopen week Formule 1’s plannen voor 2020 aan. Over twee maanden al moet het seizoen van start gaan in Oostenrijk, en dus wordt er achter de schermen hard gewerkt om de jaargang in zo veilig mogelijke omstandigheden af te trappen. Stuart Pringle, circuitdirecteur van Silverstone, waarschuwt: “Het testen op corona lijkt noodzakelijk, maar het zal niet vanzelfsprekend of goedkoop zijn.”

Om het seizoen (achter gesloten deuren) van start te laten gaan lijkt een corona-vrij paddock de voornaamste vereiste. Daarom zal iedereen betrokken bij de GP’s getest moeten worden op Covid-19. Een kostelijk plan volgens Stuart Pringle, directeur van Silverstone. “De Formule 1 heeft het over de nood aan een soort testprogramma, als ze het kampioenschap op verschillende plaatsen in de wereld willen laten plaatsvinden,” vertelt Pringle aan The Guardian.

“Dat lijkt een noodzaak, maar het zal niet vanzelfsprekend of goedkoop zijn. De F1 wil duidelijkheid dat iedereen in de paddock negatief is”, gaat de circuitdirecteur verder. De Formule 1 zou de tests zelf betalen en aankopen via specifieke bedrijven die niet aan de gezondheidsinstanties leveren.

Pringle komt in gesprek met de Engelse krant terug op de mogelijkheid om een tweede GP op Silverstone in omgekeerde richting te rijden. Nonsens, vindt de Silverstone-directeur. “Dat (het circuit in omgekeerde richting, red.) voldoet zeker niet aan de huidige veiligheidsnormen”, zegt Pringle. “Dan zouden ze de normen moeten verlagen, wat onwaarschijnlijk is, of we zouden veel werk moeten verzetten wat in het huidige omstandigheden niet praktisch zou zijn.”

