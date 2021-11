Indrukwekkend, sensationeel, een titanenstrijd. Ross Brawn komt woorden tekort om de Grand Prix van Brazilië van afgelopen weekend te beschrijven.

Lewis Hamilton won de race op het Autódromo José Carlos Pace nadat hij vanaf de tiende plaats was gestart. De Brit sneed als een warm mes door de boter naar de kop van het veld waar hij een intens duel uitvocht met Max Verstappen. Hamilton wist dat duel uiteindelijk in zijn voordeel te beslechten en zijn 101ste overwinning in de Formule 1 bij te schrijven. “Lewis Hamilton reed als een kampioen vanaf de tiende plaats op de grid. Hij behaalde een opmerkelijke overwinning in een sensationele Grand Prix en blies zijn titelkansen nieuw leven in”, schrijft Brawn, de sportief directeur van de Formule 1 in zijn column op Fomula1.com.

Motorsport Images

Coureur van de dag

Voor Brawn was Hamilton dan ook de coureur van de dag. “Mercedes had dit weekend een ongelooflijke auto. Als je iemand van het kaliber van Lewis in zo’n auto zet, is hij niet te stoppen. Ik heb Lewis dat verschillende keren zien doen. En het is elke keer indrukwekkend.”

Brawn gaat in zijn column ook nog even in op het incident tussen Hamilton en Verstappen in de 48ste ronde. Hamilton wilde Verstappen inhalen, maar die leek zijn achteropkomende concurrent niet al te veel ruimte te geven en zelfs van de baan te drukken. De wedstrijdleiding besloot echter niet in te grijpen. “Hij had een moment met Max, waar iedereen een andere kijk op zal hebben, maar het was geen dramatisch risico”, aldus de oud-teambaas.

Met nog drie Grands Prix te gaan kan het kampioenschap nog alle kanten op. Brawn durft geen voorspellingen meer te doen. “Het kampioenschap staat op scherp. We zien in beide kampioenschappen [coureurs en constructeurs] een titanenstrijd. Brazilië was weer een nieuwe plotwending in een boeiend verhaal. Mercedes had dit weekend het voordeel, maar het zou de volgende keer weer in het voordeel van Red Bull kunnen zijn. Het was fantastisch en niemand weet wat er hierna zal gebeuren.”

