In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Afgelopen weekend in Brazilië viel het gedrag van Mercedes-teambaas Toto Wolff hem erg op.

Wanneer er de afgelopen jaren tijdens een raceweekend eens een keer iets mis ging bij Mercedes, dan stond Toto Wolff voor zijn team. Edelmoedig, strijdvaardig, de baas die het opnam voor zijn mensen. Dit of dat is niet goed gegaan, erkende hij dan en: ‘we take that on the chin’ Wat zoiets betekent als: ‘we incasseren deze kaakslag’. Boksersjargon.

We take that on the chin. Ik heb het hem nog nooit zo vaak horen zeggen als dit seizoen. Man, man, die Toto heeft dit jaar al flink wat dreunen op zijn bakkes gehad! Zou er daarom een schroefje los zitten? Want inmiddels begint Toto een beetje door te slaan. Hij doet steeds meer denken aan zo’n speler die weet dat de wedstrijd zo goed als verloren is en daarom aan één stuk door loopt te zeuren tegen de scheidsrechter.

Dit weekend weer. Om te beginnen met het DRS-gat. Dat gat was gewoon 0,2 millimeter te groot, Toto. Ja, je kunt zeggen: wat is nou 0,2 millimeter? Maar in een sport waar miljoenen worden uitgegeven voor een paar tienden van seconden, telt iedere millimeter, dus ook iedere tiende millimeter. Dat is Formule 1, Toto. Take that on the chin.

Maar volgens Toto was het gewoon schade. Per ongeluk. Door een los schroefje of zo. Maar als je wereldkampioen wilt worden, moeten alle schroefjes vast zitten, Toto. Goed vast. Take that on the chin. Daarna bleef Toto maar bazelen over een gentlemen’s agreement. In de Formule 1… Het hele jaar door met modder gooien, zaniken over de flexi-wing van Red Bull, over motorgetriefel van Honda, Max beschuldigen van een professionele overtreding en Horner een pantomimespeler noemen en dan beginnen over een gentlemen’s agreement. Take it on the chin, Toto…

Even tussen haakjes: ik hou van Toto. Zo’n karakter alleen maar is goed voor de Formule 1. Daarom schrijf ik zo graag over hem. Heb ik ooit iets over Horner geschreven? En gelukkig voor Toto kwam alles nog goed. Lewis reed niet één, maar twee fenomenale races in een auto met een verdachte motor en een verdachte achtervleugel. Maar dat hoort er allemaal bij, en ineens is die wedstrijd nog lang niet verloren…

Maar kijk dan vooral nog even hoe Toto reageerde na de beslissende inhaalactie van Lewis. Op camera. Vuurspuwende ogen. Met een onderkaak die wel meer dan 0,2 millimeter uit het lood stond. Ik weet zeker dat hij Horner daar toebeet: Take that on the chin! En na afloop bleef Toto maar doorgaan. Hij was niet meer te stoppen. Nu weer over de verdediging van Max. Toto vond het belachelijk! Max had een straf moeten krijgen! Maar het was gewoon hard racen, Toto. Dit is Formule 1, dit is precies wat we willen zien: een intense tweestrijd op het scherp van de snede, op de limiet en soms een stukje erover. Take that on the chin

Op de fabriek heeft Toto tegenover zijn bureau allemaal foto’s hangen van mensen die hij haat, om zichzelf om nog meer te motiveren om zijn best te doen. Misschien wordt het tijd dat je daar eens een spiegel ophangt, Toto. Take that on the chin.

