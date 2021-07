In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. In Oostenrijk waren dat alle straffen die werden uitgedeeld, de stewards die als een soort VAR uit het voetbal te werken gingen en coureurs die daar gretig op inspeelden.

Zou het door het voetballen komen dat de wedstrijdleiding in de Formule 1 zich weer gaat gedragen als de VAR? En zich dus als een videoscheidsrechter gaat bemoeien met mooie potjes racen, die iedereen zo graag ziet?

De coureurs maken het er zelf naar. Zoals een wereldspits in het penaltygebied professioneel gillend naar het gras gaat, zo schuiven de beste coureurs ter wereld als kleuters jengelend over de boordradio door het grind: ‘He pushed me off the track!’

En ja hoor, de stewards trapten er dit weekend gretig in. Met als gevolg dat het weer eens tijdstraffen regende. Jammer.

Precies twee jaar geleden namen de stewards, ook op de Red Bull Ring, een wijs besluit. Het duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in bocht 3 – weten jullie nog: in de slotfase, om de zege – werd hard maar fair genoemd. Na een beraad van drie uur werd besloten geen straf uit te delen. Iedereen juichte: de Formule 1 had gewonnen!

Sindsdien hebben we prachtige duels gezien. Denk maar aan Leclerc en Max op Silverstone in 2019 tot aan Max en Lewis dit jaar in de Tamburellochicane. Zo hoort Formule 1. Aanvallen graag! Als het lukt word je zelfs Driver of the Day! Maar wanneer je het buitenom probeert, accepteer dan ook dat op een gegeven moment het asfalt op is. Dan kun je kiezen: van je gas af, of door het grind, simpel. En niet gaan zitten zaniken over de boordradio in de hoop dat de videoscheidsrechter ingrijpt. Formule 1 is geen voetbal.

Zou het echt door al dat gevoetbal komen? Ik weet het niet. Maar ik zie wel een cultuurverschuiving. De wedstrijdleiding begint zichzelf te belangrijk te vinden. Die meneer Masi is veel te veel in beeld in de media. Iemand moet hem eventjes terugfluiten. De wedstrijdleiding moet zich dienstbaar opstellen, onzichtbaar. En niet de show willen stelen met de baas spelen, het beter weten en belangrijk zijn.

Let them race.

