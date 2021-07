Het leek wel Groundhog Day op de Red Bull Ring! Max Verstappens tweede zege op rij op de Oostenrijkse omloop leek in veel op de eerste, maar was misschien wel nóg dominanter. Rick Winkelman, Sjaak Willems en Daan de Geus analyseren de zegereeks van Verstappen en Red Bull, vragen zich af of Mercedes het tij nog kan keren, bespreken de contractverlenging van Lewis Hamilton én Rick legt uit waarom hij denkt dat Valtteri Bottas bij Mercedes blijft.

