Voormalig Formule 1-coureur Sergej Sirotkin buigt zich in zijn maandagcolumn voor FORMULE 1 Magazine over de Grand Prix van Oostenrijk. Over Lando Norris vs. Sergio Pérez, het incident en de daaropvolgende straf. Zijn prognose voor Silverstone, kan Mercedes daar echt counteren na vier opeenvolgende nederlagen? En over Williams, zijn voormalige team dat de weg omhoog heeft gevonden en waarom dat belangrijker is dan punten.

Ik twijfel of de straf voor Norris naar aanleiding van dat incident met Pérez terecht is, 50/50 zou ik zeggen. Ja, de regels schrijven voor dat Lando ruimte moet laten en daarom is de straf reglementair terecht. Maar deze bocht is anders dan anders, hij loopt af naar buiten en plots uitbreken is daar normaal. Als je ziet waar de auto’s waren in het midden van de bocht, vond ik het moedig van Checo om hem te laten staan aan de buitenkant. Hij leek te hopen op een lift van Lando, misschien nog een extra meter ruimte – maar die kwam er dus niet.

Reset op Silverstone?

Er wordt gezegd dat Silverstone Mercedes weleens beter zou kunnen liggen, al heb ik echt het idee dat Red Bull dit jaar een auto heeft die overal snel kan zijn. Dat is hun grootste kracht momenteel. En mocht er iets zijn waardoor ze de auto niet perfect krijgen, dan verliezen ze niet zoveel als Mercedes in zo’n situatie. Op papier lijkt het circuit goed voor Mercedes, maar veel bochten op Silverstone zullen vol gas genomen worden. En ik vraag me af of Red Bull dan niet juist in het voordeel is met een auto die minder drag (luchtweerstand) lijkt te hebben.

Na de eerste bochtencombinatie is het vanaf bocht 3 lang doorhalen. En ook vanaf bocht 7 naar Copse Corner is het vol tot aan Maggot/Becketts en daarna nog het Hangar Straight. Het wordt interessant om te zien of Mercedes nog iets uit die auto kan persen in combinatie met de updates. Ze zitten in een moeilijke positie en ze moeten het echt snel omdraaien, anders is het verloren. De druk staat er vol op dus!

Indrukwekkende Alonso

Er waren enkele coureurs die in het begin van het seizoen worstelden met de auto en geen ritme konden vinden. Fernando Alonso was daar een voorbeeld maar ik ben onder de indruk van zijn resultaten de laatste weken. Hij heeft de auto voor zich gewonnen. Knap na twee jaar afwezigheid!

Sirotkin is onder de indruk van Alonso’s comeback.

Daniel Ricciardo’s worsteling is daarentegen juist een verrassing voor mij. Qua rijstijl leek hij mij altijd redelijk onafhankelijk van de auto om te kunnen presteren. Bij Renault moest hij ook op gang komen maar was hij ontzettend sterk in het tweede jaar. Ik ken Daniel goed, hij is altijd positief en hij moet in staat zijn podiums te scoren voor McLaren. Maar het zegt wel iets over de huidige Formule 1: hoe competitief het is geworden nu we al lang met in de basis dezelfde auto’s rijden. Het zit tegenwoordig echt in de details, tot in het extreme. Het kleinste detail kan je laten vliegen, maar als je het niet weet te vinden, worstel je. En dan is het heel moeilijk om de weg naar boven te vinden.

Vooruitgang bij Williams

Ik ben bekend met hoe George Russell en Williams zich voelen, na nét een punt te hebben gemist. Williams lijkt iets competitiever te zijn dan tijdens mijn tijd daar. Je komt soms dichtbij een punt, maar het blijft vaak net buiten bereik. Een lastige situatie om in te werken. Ik probeerde altijd aan de lange termijn te denken, dat maakt de positie waar je eindigt minder belangrijk. De ideale race is het doel, je wilt consistent zijn. Je wil kennis vergaren om de auto regelmatig in een goede positie te krijgen – dan komen de punten vanzelf. Toen ik uiteindelijk een punt scoorde, was ik uiteraard blij voor het team. Het is goed voor de sfeer, en financieel is het ook belangrijk. Maar een Formule 1-seizoen is ook als een project en je wilt verder komen. Vooruitgang betekent niet altijd dat je punten haalt. Geen zorgen, George en Nicholas Latifi: het komt vanzelf.

De fans zijn terug!

Het was echt fantastisch om de fans afgelopen weekend weer terug te zien op het circuit. De Formule 1 mist wel echt iets zonder al die mensen, het was een doodse sfeer zonder toeschouwers. Het voelde nu weer normaal, al weet ik ook dat je er als coureur tijdens die twee uur racen niet zoveel van meekrijgt. Dan boeit het niet wat er om je heen gebeurt. Maar het is leuker om mensen te zien en horen in plaats van tegen een scherm of camera praten.