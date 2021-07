FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Natuurlijk staan de kranten vol bewonderende kreten voor de dominantie van Max Verstappen. In Engeland lijkt men de troonopvolger van de grote Lewis Hamilton te hebben gevonden.

Verstappen was onaantastbaar op de Red Bull Ring. Er is geen krant die het waagt om anders te stellen. Voor de buitenlandse fans misschien iets minder leuk, maar voor Verstappen zelf des te meer. “Het was weer een weekend om van te genieten voor Max Verstappen”, schrijft Marca. Volgens de Spaanse krant reed de Nederlander fluitend naar de overwinning. “Een week na een toch al ideale GP van Stiermarken had Verstappen een meer dan perfect weekend op de Red Bull Ring”, zegt l’Équipe. Ook The Sun is onder de indruk van het gapende gat dat Verstappen achter zich creëerde. “Hij kwam geen moment in gevaar”, aldus de krant. Dat andere Engelse boulevardblad, The Daily Mail, gaat mee in dat oordeel: “Verstappen domineerde de Grand Prix van Oostenrijk en won voor 132.000 toeschouwers.”

De buitenlandse media waren niet alleen onder de indruk van de stuurmanskunsten van Verstappen, maar ook van de fans die hij met zich meebracht. “Verstappen reed simpel naar de overwinning, aangemoedigd door een dikke, oranje muur aan afgereisde fans”, schrijft The Sun. Ook in Duitsland stond men te kijken van de Nederlandse enclave naast de baan. “Nederland bestaat eigenlijk uit twaalf provincies, daar komt per direct een dertiende bij: Spielberg in Oostenrijk”, schrijft Bild.

De Oranjefans maakten ook was los bij The Daily Mail: “Het refrein galmde rond de Red Bull Ring: ‘kampioen, kampioen, olé, olé, olé.’ Voor Lewis Hamilton was het gezang een waarschuwing zo duidelijk als de oranje fakkels die de lucht verlichtten. Titelrivaal Verstappen had net de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen, zijn derde overwinning op rij. Niet met een centimeter maar een mijl, en de fanclub van de Nederlander in de 60.000 toeschouwers vierde feest met bier en voetballiedjes.”

In Engeland is het inderdaad alarmfase 1. Nog nooit keek Hamilton bij Mercedes tegen een gat van 32 punten aan. “Alle hens aan dek”, kopt The Sun. “Hamiltons hoop op het kampioenschap krijgt een klap na een makkelijke derde achtereenvolgende overwinning van Verstappen.” Het tabloid is er niet gerust op: “Lewis moet misschien even wachten op titel nummer 8 na de gigantische voorsprong die Verstappen in het wereldkampioenschap pakt.” In Frankrijk maakt men zich minder zorgen: “Hamilton geraakt, maar niet gezonken”, schrijft l’Équipe.

Gelukkig voor de Engelsen is de troonopvolger van Hamilton al in zicht. Slechts één coureur kon tippen aan de lofzang voor Verstappen en dat was uiteraard Lando Norris. “Norris laat zich zien”, kopt Marca. Veel kranten zijn het niet eens met de vijf seconden tijdstraf die Norris zijn tweede plaats kostte. Daarom bejubelen ze de Brit des te meer voor zijn race. “Norris sterker dan de straf”, vindt Gazzetta dello Sport, dat Norris een 10 geeft. The Daily Mail springt ook op de Norris-trein: “Lovenswaardige Lando blijft bewonderaars winnen in F1. De Mclaren coureur wordt zelfs geprezen door Mercedes-ster Hamilton na een sprankelende rit in Oostenrijk.”

Ook de vele tijdstraffen waren onderwerp van gesprek in de buitenlandse pers. Gazzetta dello Sport vraagt zich af of de keuzes van de wedstrijdleiding wel goed zijn voor de sport. “Veel straffen, weinig inhalen. Loopt het spektakel van de races gevaar?”, schrijft men in Italië. Gelukkig werd er wel genoeg ingehaald door de Ferrari’s, die van P10 en P12 naar de vijfde en achtste plek reden. Tuttosport kan daar duidelijk mee leven, ondanks de achterstand op McLaren. ‘Super Carlos Sainz’ en ‘Uitstekende Charles Leclerc’, schrijft de krant. Ook de Gazzetta is tevreden: “Een Ferrari die niet zo briljant is als op de stratencircuits van Monaco en Bakoe, maar niet zo rampzalig als in Le Castellet.”

George Russell, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen spelen een bijrol in de mediaberichten. Marca geeft Russell nog een schouderklopje voor een goede race die helaas geen punten opleverde. In Duitsland vragen de journalisten zich af of Räikkönen misschien te oud is geworden voor de Formule 1. “Kimi ramt Vettel eruit”, schrijft Bild, dat nog geen geweldige Duitse sportzomer beleeft.