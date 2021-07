Mercedes was in de Oostenrijkse Grand Prix niet opgewassen tegen de dominante Max Verstappen, maar toch blijft teambaas Toto Wolff optimistisch over de kansen van zijn team. Hij zegt dat het gevecht ‘nog lang niet voorbij’ is en heeft zelfs alvast een voorschotje genomen op wat we in Groot-Brittannië kunnen verwachten: “We blazen iedereen omver met een één-twee met een voorsprong van 30 seconden.”

In de race kreeg Lewis Hamilton te horen dat hij mogelijk wat schade had aan de linker achterkant van de auto. Hij zou over de kerbs van bocht 10 schade hebben gereden, wat duidelijk te zien was in zijn rondetijden die kelderden. De zevenvoudig wereldkampioen moest tienden tot een seconde per ronde toegeven op raceleider Max Verstappen.

Foto: BSR Agency

“Om te beginnen lijkt onze snelheid slechter dan het daadwerkelijk is”, vertelt Wolff aan Sky F1. “We zaten vast achter de McLaren. Wat betreft snelheid hadden we er wel bij kunnen zitten. Misschien niet goed genoeg om de race te winnen, maar wel om daar mee te rijden. Dat is al een stap vooruit.”

“Over de schade over de kerb bij bocht 10: ik heb niet het idee dat hij er nou echt heel hard overheen reed. We keken naar de ladingen en die was hetzelfde als de rondes daarvoor. We moeten dus uitzoeken waarom dat gebeurde. Dus in het algemeen was het een geval van schadebeperking. We gaan naar Silverstone, blazen iedereen omver met een één-twee met een voorsprong van 30 seconden”, zo blikt de strijdlustige – maar wellicht ook wat sarcastische – Wolff alvast vooruit naar de volgende race, die op 18 juli plaatsvindt.

Voor die race zal Mercedes nog wat updates meenemen in de hoop de aansluiting bij Red Bull weer te vinden. “Hier maken twee tienden veel verschil, in Silverstone is dat wat anders. Het is een kleine stap en elke stap telt. We kunnen de vooruitgang ten opzichte van vorige week zien. Wat betreft racepace begrepen we de auto beter. Er zijn wat meer aanwijzingen waar we naar hebben gekeken en we zullen vooruitgang boeken. Uiteindelijk zullen we ons weer in de strijd mengen.”

“Ik ben altijd wat sceptisch geweest”, vervolgt hij. “Het is eerder halfleeg dan halfvol, maar als je naar de halfvol-zijde van het verhaal kijkt dan zijn we slechts één uitvalbeurt (van Red Bull, red.) verwijderd van het gevecht bij de constructeurs en coureurs. Dit is nog lang niet voorbij”, aldus Wolff.

Goede sfeer bij Mercedes

Ondanks een teleurstellende triple header zit de sfeer er binnen Mercedes nog goed in, vertelt Wolff. “Maar we moeten wel actief werken aan deze gevoelens. Als je net zeven wereldtitels hebt gepakt, dan lijkt alles een verlies, wat je resultaat ook is. We moeten onze mindset veranderen. We finishten vandaag tweede en vierde, dat is nog niet het einde van de wereld. Als je ziet hoe blij de McLaren-monteurs kunnen zijn met hun positie… We moeten erkennen dat dit een zwaar kampioenschap is. Het is de Formule 1. Je kan hier niet zomaar verwachten dat je elk jaar naar de zonsondergang kan cruisen. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Red Bull exact dat niet kan doen”, besluit de Oostenrijker.