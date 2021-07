Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes verlengd met twee jaar, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat zij bij de onderhandelingen ook gesproken hebben over een mogelijk pensioen. Volgens de Oostenrijker is het ‘belangrijk om te flirten’ met een mogelijk pensioen, maar de titelstrijd heeft de passie van de Brit flink aangevuurd.

Het contract van Hamilton zou eind dit jaar verlopen, maar zaterdag maakte Mercedes bekend dat de zevenvoudig wereldkampioen heeft bijgetekend tot eind 2023. In tegenstelling tot de vorige contractonderhandelingen voor dit seizoen, die nog tot diep in de winter doorliepen, kozen de twee partijen er dus voor om al vroeg de samenwerking te verlengen.

“Het is een hard bevochten titelstrijd die volle concentratie vereist, daarom kwam de aankondiging zo snel”, vertelt Wolff aan de aanwezige pers in Oostenrijk, waaronder FORMULE 1. “We wisten in de winter dat we deze onderhandelingen niet zo lang wilden voort laten slepen. Hij weet hoe het ervoor staat met het team, wat we voor dit kampioenschap doen en de ontwikkelingen voor volgend jaar. Het was belangrijk dat we toegewijd zouden zijn voor de volgende twee jaar. Hij kent het team van binnenuit en we weten dat zijn ervaring, snelheid en motivatie absoluut perfect zijn.”

Gesproken over pensioen

Dat Hamilton en Mercedes nu verwikkeld zijn in een spannende titelstrijd met Max Verstappen en Red Bull, heeft er juist voor gezorgd dat Hamilton nog meer gedreven is om door te gaan. “Hij weet best goed hoe hij zich voelt over racen. Hij is zeer gepassioneerd. Dat het kampioenschap zo zwaar is heeft ervoor gezorgd dat het vuur nog feller brandt om te vechten. Volgend jaar ziet er interessant uit.”

Hoewel het resultaat van de gesprekken dus een contractverlenging is, is er ook onderling gesproken over een eventuele afscheid van de sport. “We hebben wel gesproken over met pensioen gaan, het is belangrijk om te flirten met een pensioen, maar je moet je lot in eigen handen hebben. In dat stadium is er zoveel passie voor de sport dat ik hem wel nog een tijdje door zie gaan”, aldus Wolff.

Foto: BSR Agency

´Hamilton is een vriend geworden´

Wolff en Hamilton kwamen elkaar tegen in 2013, toen zij samen het avontuur aangingen met het relatief jonge team. “Hij is zeker niet meer dezelfde coureur als toentertijd”, constateert Wolff. “Hij heeft zich zowel op als naast de baan ontwikkeld. Hij heeft een zeer gebalanceerde persoonlijkheid met een gelijkwaardige passie om te slagen.”

“Hij is heel anders dan veel andere coureurs”, vervolgt de Oostenrijker. “Hij is een teamspeler en dat zegt hij niet alleen, maar hij gedraagt zich er ook naar. Hij is de eerste die het team opbeurt als zij een fout maken, maar erkent het zelf ook als eerste als hij zelf een fout heeft gemaakt. Dat is niet zo gewoon voor een coureur. Dat heeft hem een belangrijk onderdeel gemaakt van ons succes.”

Als een team presteren Mercedes en Hamilton dus al optimaal, maar ook naast de baan is de onderlinge band door de jaren heen op positieve wijze veranderd. “Op persoonlijk vlak is onze band ook ontwikkeld. Naast het feit dat ik geen enkele andere coureur liever in die auto zie zitten, is hij ook echt een vriend geworden.”

Door de contractverlenging van Hamilton tot eind 2023 lopen de contracten van Hamilton en Wolff tegelijk af. “Ik zal hoe dan ook betrokken blijven. Misschien niet meer als een teambaas maar in een andere functie. Ik hoop dan een jonger iemand te vinden die het gevecht kan doortrekken. Dan zien we wel”, aldus Wolff.