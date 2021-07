Met de tweejarige contractverlenging van Lewis Hamilton is opnieuw een zitje voor het seizoen 2022 bezet. Maar wie staan er voorlopig ook al op die Formule 1-grid van 2022?

De meest recente contractverlenging staat op naam van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam in 2013 naar Mercedes na een – destijds opvallende – overstap van McLaren. Hij is dit seizoen verwikkeld in een zeer spannende titelstrijd met Max Verstappen en dus wilde Mercedes het contract maar alvast geregeld hebben, zodat alle focus naar de strijd op de baan gaat.

Lees ook: Hamilton tekent nieuw contract en blijft tot en met 2023 bij Mercedes

Toch zullen alle ogen nog altijd op datzelfde Mercedes gericht zijn. Hamilton staat nu vast, maar zijn teamgenoot voor 2022 nog niet. Het contract van Valtteri Bottas verloopt eind dit jaar, maar dat geldt ook voor het contract van Williams-coureur en Mercedes-junior George Russell. De Brit lijkt op pole te staan om dat tweede Mercedes-zitje over te nemen van Bottas, al wil Mercedes-teambaas Toto Wolff nog geen haast maken met het bepalen wie dat zeer gewilde zitje krijgt.

Red Bulls tweede man, drie teams nog onvolledig

Bij Red Bull ligt Max Verstappen in ieder geval vast tot en met 2023. Teamgenoot Sergio Pérez ziet zijn contract eind dit jaar verlopen. Zoals de Mexicaan voorlopig presteert lijkt het goed mogelijk dat hij ook volgend jaar naast de Nederlander rijdt. Red Bull-teambaas Christian Horner en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben zich positief uitgelaten over de prestaties van Pérez, die momenteel derde staat in het kampioenschap met 96 punten na acht races.

Lees ook: Pérez wil na ‘slechte ervaringen’ niet te lang wachten op nieuw Red Bull-contract

Er zijn in ieder geval drie teams die nog wat zekerheid moeten geven over de toekomst van hun coureurs: Alfa Romeo, AlphaTauri en Williams. In het laatste geval wacht het team uiteraard af hoe de Mercedes-saga tussen Bottas en Russell zich uitspeelt. Daarnaast heeft Nicholas Latifi ook enkel een contract tot eind 2021. De 41-jarige Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi zien hun contract dit jaar aflopen en vechten om door te gaan bij Alfa Romeo. Bij AlphaTauri is het hoge woord er ook nog niet uit over het lot van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Het is goed mogelijk dat beide coureurs ook volgend jaar op de grid staan, maar officieel nieuws is er nog niet.

Foto: BSR Agency

Op dit moment zijn slechts twee coureurs zeker van hun zitje tot eind 2024. Charles Leclerc tekende al vroeg bij Ferrari bij voor drie jaren. Het is een uitzonderlijk lang contract dat tot en met 2024 loopt. Esteban Ocon kreeg laatst een contractverlenging van Alpine waardoor ook hij in 2024 nog in de Formule 1 te zien is.

Lees ook: Esteban Ocon tot 2024 verzekerd van stoeltje bij Alpine

Een overzicht van de voorlopige stand van zaken:

Mercedes

Lewis Hamilton (t/m 2023)

Nog niet bekend

Red Bull

Max Verstappen (t/m 2023)

Nog niet bekend

Ferrari

Charles Leclerc (t/m 2024)

Carlos Sainz (t/m 2022)

McLaren

Lando Norris (t/m 2023)

Daniel Ricciardo (t/m 2023)

Alpine

Esteban Ocon (t/m 2024)

Fernando Alonso (t/m 2022)

AlphaTauri

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Aston Martin

Sebastian Vettel (meerjarige deal)

Lance Stroll (meerjarige deal)

Alfa Romeo

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Haas F1

Mick Schumacher (meerjarige deal)

Nikita Mazepin (meerjarige deal)

Williams

Nog niet bekend

Nog niet bekend