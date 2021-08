Goed nieuws voor Fernando Alonso: de tweevoudig wereldkampioen blijft ook in 2022 bij Alpine in de Formule 1 rijden. De twee partijen hebben een optie in het contract van Alonso gelicht waardoor hij nu dus nog in ieder geval een jaar naast teamgenoot Esteban Ocon rijdt.

De 40-jarige Alonso geniet van zijn terugkeer in de Formule 1 na een afwezigheid van twee jaar en heeft dus geen zin om zomaar weer uit de sport te vertrekken. Hij zal in ieder geval ook in 2022 nog bij Alpine rijden, zo heeft de Franse renstal bekendgemaakt.

“Ik ben erg blij om de contractverlenging te bevestigen”, zegt Alonso. “Ik voelde me direct thuis toen ik terugkwam bij dit team en werd met open armen ontvangen. Het is een genoegen om weer met enkele van de knapste koppen in deze sport te werken, zowel in Enstone als in Viry-Châtillon. Het is een lastig seizoen geweest voor iedereen, maar we hebben als een team progressie laten zien en het resultaat in Hongarije dient als een goed voorbeeld van die vooruitgang. We hebben nog meer positieve herinneringen als doel voor de rest van het seizoen, maar nog crucialer is dat voor volgend jaar met de nieuwe regels. Ik ben een grote voorstander van een gelijk speelveld en een verandering in de sport. Het seizoen 2022 zal daarvoor een geweldige kans zijn. Ik kijk uit naar de rest van het jaar en om in 2022 naast Esteban Ocon te rijden”, aldus de Spanjaard.

Foto: BSR Agency

Alonso liet bij zijn vertrek in 2018 de deur naar een terugkeer op een kiertje, al wilde hij enkel terugkeren als hij weer een kans zag om voor zeges en kampioenschappen te strijden. Alonso zag potentie in het project van Renault, dat vanaf dit seizoen de naam Alpine draagt. De Spanjaard was al bekend met dat team, aangezien hij daar in 2005 en 2006 al kampioen mee werd en er, na een eenjarig uitstapje naar McLaren, weer terugkeerde voor twee seizoenen. Hij vertrok daarna naar Ferrari, waar een derde wereldtitel uitbleef. Het McLaren-Honda project na zijn Ferrari-periode verliep desastreus voor de ervaren coureur.

Woensdag hintte Alonso al op cryptische wijze naar de aankondiging. “BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!”, tweette de Spanjaard, wat in eerste instantie op een broekzaktweet leek. Toch zat er meer achter de tweet dan gedacht, ook omdat teamgenoot Esteban Ocon op de Spanjaard reageerde, ook in een soort geheimtaal. “I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln”, aldus Ocon.

Het ging daarbij om tweets die in Vigenèrecijfer waren geschreven. Fans haalden de teksten snel door de vertaalmachine, waardoor duidelijk werd dat Alonso ‘groot nieuws’ zou aankondigen. “Binnenkort groot nieuws”, stond er in de eerste tweet van Alonso. “Om jullie allemaal te plagen tweet ik dit in codetaal!” Ocon reageerde daarop met: “Ik durf te wedden dat iedereen meteen zal achterhalen wat je gaat aankondigen.”

Met de contractverlenging van Alonso is de line-up van Alpine voor 2022 in ieder geval duidelijk. Teamgenoot Esteban Ocon tekende namelijk eerder dit seizoen al bij tot en met 2024.

