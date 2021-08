Fernando Alonso heeft op Twitter op nogal unieke wijze een aankondiging van ‘groot nieuws’ gedaan. De Spanjaard heeft dat namelijk in codetaal gedaan en gaf daarbij fans 24 uur de tijd om erachter te komen.

Op Twitter verscheen vandaag plots een tweet van Alonso waarbij het leek alsof zijn telefoon een eigen leven leidde in zijn broekzak. “BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!”, luidde de tweet. Toch zat er meer achter de tweet dan gedacht, ook omdat teamgenoot Esteban Ocon op de Spanjaard reageerde, ook in een soort geheimtaal. “I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln”, aldus Ocon.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q'z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

😁😁 Lpi'a fie, wtb'f wep. Iprc'vp vwg 24 lofga gs wzgs vx ofi! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

Het gaat hier echter om tweets die in Vigenèrecijfer zijn geschreven. Oplettende fans haalden de teksten door een ontcijfermachine, waardoor duidelijk werd waar het hier om gaat. “Binnenkort groot nieuws”, zegt Alonso vertaald in de eerste tweet. “Om jullie allemaal te plagen tweet ik dit in codetaal!” Ocon reageert daarop met: “Ik durf te wedden dat iedereen meteen zal achterhalen wat je gaat aankondigen.”

Alonso sluit het nogal aparte gesprek af door te stellen dat de fans 24 uur de tijd hebben om erachter te komen. “We zullen het wel zien”, aldus Alonso. Het grote nieuws zal dus niet lang op zich laten wachten. Donderdag zijn op Spa-Francorchamps de persconferenties met de coureurs, mogelijk wordt dan het grote nieuws aangekondigd. Naar verluidt gaat het om een contractverlenging voor de tweevoudig wereldkampioen. Onlangs tekende Ocon al bij tot en met 2024. Het contract van Alonso loopt tot en met 2022.

