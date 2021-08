Fernando Alonso denkt dat topteams zich ‘waarschijnlijk terecht zorgen maken’ om de nieuwe regels voor 2022. De tweevoudig wereldkampioen verwacht dat er vanaf volgend jaar weer een dominant team naar voren zal komen, maar dat er ‘geen garantie’ is dat het een van de huidige topteams zal zijn.

Vanaf volgend jaar gaan de nieuwe technische en sportieve reglementen van kracht. De Formule 1-bolides zullen daardoor gesimplificeerd worden in de hoop dat de actie op de baan beter wordt. Zo zullen de coureurs minder last moeten hebben van de vuile lucht, iets waar de coureurs nog regelmatig over klagen omdat dit het volgen van een auto lastig maakt. Volgens Alonso zullen deze regels voor veel onzekerheid zorgen, ook bij de huidige topteams.

“Ik denk dat er geen garantie is over de toekomst van welk team dan ook”, zegt Alonso tegen Motorsport.com over de nieuwe regels voor 2022. “Waarschijnlijk maken zelfs de topteams die de sport nu domineren zich ook terecht zorgen over de nieuwe regels en hoe ze de nieuwe auto moeten interpreteren.” Volgens Alonso zullen de nieuwe regels wel weer voor hetzelfde effect als in 2014 zorgen, toen de introductie van de nieuwe hybride-motoren voor een Mercedes-hegemonie zorgden.

“Uiteindelijk zal je de eerste vier of vijf jaar dezelfde resultaten zien”, voorspelt Alonso. “Een team dat dominant is aan het begin van die ene set aan regels, die lijken dat voordeel elk jaar te houden. Alles komt wel dichter bij elkaar, maar het is altijd dezelfde die wint. Volgend jaar zal dus interessant worden, zeker voor de jonge coureurs en hoe zij de toekomst bepalen. Niemand en geen enkel team heeft de garantie dat ze goed zullen presteren”, besluit de Spanjaard.

