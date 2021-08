Fernando Alonso was er twee jaar tussenuit, maar heeft bij zijn terugkeer weinig veranderingen gemerkt in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen zegt dat ‘alles nog ongeveer hetzelfde’ is als in 2018, al weet hij ook dat de kalender nog voor wat verrassingen kan zorgen.

Alonso nam in 2018 afscheid van de Formule 1 na een teleurstellende campagne met McLaren. De tweevoudig wereldkampioen hoopte met het nieuwe Honda-project van het team weer om de titel te strijden, maar reed met name achteraan en kende veel pech. Na twee tussenjaren keerde Alonso terug in zijn geliefde sport, maar heeft niet veel veranderingen gemerkt sinds zijn vertrek.

“Eigenlijk is alles nog ongeveer hetzelfde als in 2018, toen ik de Formule 1 verliet”, zegt Alonso tegen het Spaanse persbureau EFE. “Destijds hadden we dezelfde teams, dezelfde mensen in dezelfde teams en Mercedes domineerde, hoewel Red Bull Racing wel wat druk kon uitoefenen”, vergelijkt Alonso.

Lees ook: Alonso zag kritiek bij terugkeer als ‘een zegen’

“Nu lijken dezelfde mensen nog steeds vooraan te staan, met Lewis Hamilton en Max Verstappen die vechten voor de titel. Ik denk niet dat er de afgelopen twee jaar een revolutie of verrassing is geweest in dit opzicht”, aldus de Alpine-coureur.

Als er dan nog verrassingen moeten komen dit jaar, zal dat vooral betrekking hebben tot de kalender. Zo werd onlangs de Grand Prix van Japan opnieuw afgelast vanwege de coronapandemie en is het nog maar de vraag of de Formule 1 naar Brazilië, Mexico en Turkije zal afreizen aangezien deze landen op de ‘rode lijst’ van het Verenigd Koninkrijk staat. “De kalender kan nog veel variëren omdat sommige races op het randje zitten”, zegt Alonso. “Ik denk dat we op onze hoede moeten zijn en moeten strijden waar het veilig is en waar we welkom zijn”, benadrukt de Spanjaard. “Het zal waarschijnlijk pas enkele weken voor elke Grand Prix duidelijk zijn of er ook een race kan plaatsvinden.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.