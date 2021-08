Fernando Alonso zag de kritiek die hij na de eerste paar races van zijn terugkeer in de Formule 1 kreeg als ‘een zegen’. Die kritiek zorgde er volgens de tweevoudig wereldkampioen voor dat zijn prestaties beter gewaardeerd werden.

“Ik wist dat het een aanpassingsproces zou zijn”, zegt Alonso tegen SoyMotor.com. “Ik had gedacht dat het sneller zou gaan, want de Formule 1 is wat natuurlijker voor mij dan het WEC, de Dakar of de Indy 500. Ik dacht dat ik meteen op 100 procent snelheid zou zijn.” Dat Alonso niet meteen op zijn ‘oude snelheid’ zat, leverde hem kritiek op. Zeker in combinatie met de leeftijd van de Spanjaard, die inmiddels 40 jaar is, werd er getwijfeld aan zijn terugkeer in de Formule 1. Maar dat was voor hem juist iets positiefs.

“Kijk bijvoorbeeld naar Monaco”, haalt Alonso aan. “Ik hoopte dat het een goed circuit voor me zou zijn, maar ik bleef in Q1 steken. Dat was geen teleurstelling voor mij. Ik wist dat het een kwestie van tijd was. De kritiek en commentaren die ik kreeg… Het is niet dat ik ze leuk vond, maar ze waren wel een zegen. Ze waren een zegen omdat ik wist dat het slechts een kwestie van tijd was voordat mensen zouden waarderen als ik een keer tiende zou eindigen in een race. Als ik altijd al voor Ocon had gereden, als ik altijd al punten had gepakt, dan hadden zij (de criticasters, red.) gezegd wat zij al mijn hele carrière zeggen: dat mijn teamgenoot niet op mijn niveau zat en dat de auto meer potentie had, maar dat ik die er niet uit haalde.”

“Als zij dan plots denken dat ik klaar ben, dan wordt alles wat ik bereik veel meer gewaardeerd”, vervolgt Alonso. “Sommige races waren niet geweldig, zoals Frankrijk, waar ik negende eindigde. Het was een goede race, maar niks speciaals. Maar het werd gezien als een super prestatie omdat ik ineens weer goede races reed. Het was iets goeds”, besluit de Spanjaard.

