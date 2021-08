De 40-jarige Fernando Alonso krijgt veel vragen over zijn leeftijd en of dat hem niet misschien wat langzamer maakt. Maar de Spanjaard beweert dat leeftijd niks uitmaakt in de Formule 1: “Als ik nu zou racen tegen een 23-jarige versie van mijzelf, dan zou ik hem met één hand verslaan.”

Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 als 39-jarige, maar mocht onlangs nog veertig kaarsjes uitblazen. De Spanjaard krijgt regelmatig vragen over zijn leeftijd, aangezien we nu vooral veel twintigers in de sport zien. De tweevoudig wereldkampioen ziet leeftijd niet als iets allesbepalends in de Formule 1 en maakt, geheel in eigen stijl, een vergelijking met zijn 23-jarige zelf.

“Wat ik voel is misschien het tegenovergestelde van wat mensen van buitenaf denken”, zegt Alonso tegen The Race. “Het lijkt erop dat we in de sport en door sociale media verward raken over leeftijd of de prestaties die een sportman kan leveren. Dit is niet de Tour De France, dit zijn niet de Olympische Spelen, dit is niet voetbal, waar je op 23-jarige leeftijd op je hoogtepunt van presteren zit.”

Lees ook: Alonso wil nog altijd ‘meest complete coureur ooit’ worden

“Als ik nu zou racen tegen een 23-jarige versie van mijzelf, dan zou ik hem met één hand verslaan. Dat geldt niet alleen voor mij, want ik denk dat iedereen je dat antwoord zou geven. Het is niet zo dat hoe jonger je bent, hoe sneller je bent. Dat is niet hoe de stopwatch werkt in de autosport”, aldus Alonso.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.