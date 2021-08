Fernando Alonso blies onlangs veertig kaarsjes uit, maar zijn leeftijd maakt hem zeker niet minder ambitieus. Alonso streeft er nog altijd naar om de ‘meest complete coureur ooit’ te worden.

Alonso nam in 2018 afscheid van de Formule 1. Hij kwam in 2010 en 2012 nog dicht bij een derde en vierde wereldtitel, maar moest genoegen nemen met twee. Zijn (tweede) avontuur bij McLaren verliep dramatisch, al leverde het wel de wat bekendere uitspraken op. In de tussentijd reed hij in 2019 nog eens namens Toyota in de LMP1 voor het World Endurance Championship en won hij voor de tweede maal de 24 uur van Le Mans. Hij begon 2020 met zijn nieuwste avontuur: rally. Ook nu weer met een Toyota, maar dan dus door de zandduinen van Saoedi-Arabië voor de Dakar. Bovendien waagde hij zich nogmaals aan de Indy 500, al was de snelheid er niet zoals in 2017.

Na die uitstapjes keerde Alonso weer terug in de Formule 1. Met zijn 39 jaar, ondertussen dus 40, is hij de op één na oudste van het veld: alleen Kimi Räikkönen verslaat hem op dat gebied met zijn 41 jaar. Toch denkt Alonso niet zomaar aan stoppen nu hij net terug is, al zou hij ook naast de Formule 1 nog wel door willen gaan in de jacht om de ‘meest complete coureur ooit’ te worden.

Lees ook: Prost geeft toe: ‘Had zo mijn twijfels over Alonso’

“Er zijn mensen die nieuwe namen willen zien”, vertelt Alonso in gesprek met The Race. “Ze willen af van de gebruikelijke namen die ze elk weekend zien. Maar ik zie mezelf nog een lange tijd racen. Als dat in de Formule 1 is, is dat alleen maar mooi meegenomen. Als het niet in de Formule 1 is, dan zal ik de resterende uitdagingen buiten de Formule 1 nastreven. Zo hoop ik de meest complete coureur ooit te worden.”

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.