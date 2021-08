Viervoudig wereldkampioen Alain Prost, nu adviseur van Alpine, geeft toe dat hij twijfels had toen het team Fernando Alonso contracteerde. Maar de viervoudig wereldkampioen zegt dat zijn zorgen over de Spanjaard ‘allang weg’ zijn.

Fernando Alonso maakte dit seizoen zijn comeback in de Formule 1 nadat hij in 2018 afscheid nam van de sport. Hij kende een teleurstellende tijd bij McLaren en vond het dus wel mooi geweest, al hield hij de deur voor een terugkeer altijd op een kiertje. Uiteindelijk keerde hij terug bij het team waar hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, al veranderde Renault wel haar naam in Alpine. Omdat Alonso al aardig op leeftijd is, hij blies onlangs veertig kaarsjes uit, en twee jaar geen Formule 1 had gereden, had adviseur bij Alpine, Alain Prost, zo zijn twijfels over de tweevoudig wereldkampioen.

“Toen we Fernando contracteerden, had ik zo mijn twijfels”, zegt Prost tegen Canal+. “Iedereen heeft het over de sensationele overwinning van Esteban, maar wat daarvoor heel belangrijk was, was dat Fernando zich in Hongarije opofferde om Ocon in staat te stellen deze race te winnen. Fernando reed erg goed. Mijn zorgen zijn allang weg. Alonso tilt met zijn mentaliteit het hele team naar een hoger niveau en blijkt een voorbeeldige teamspeler te zijn. Hij wist precies wat hij met Hamilton moest doen om Ocon te beschermen”, aldus de wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993.

Ocon bezorgde Alpine haar eerste Formule 1-zege, maar voor die zege er kwam ging de Fransman door een lastige periode. In Oostenrijk bleef hij tweemaal in Q1 steken en scoorde hij nul punten. Dat leverde de nodige vragen op over zijn contractverlenging van drie jaar, waardoor hij zich in 2024 nog Alpine-coureur mag noemen. “Er was kritiek toen we aankondigden dat we zijn contract met drie jaar hadden verlengd. Esteban heeft op de juiste manier antwoord gegeven. Hij en Fernando vullen elkaar goed aan, alles gaat heel goed”, aldus Prost.

