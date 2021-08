Fernando Alonso is ervan overtuigd dat hij Lewis Hamilton ‘een nieuwe racelijn’ heeft geleerd in het intense duel met zijn oud-teamgenoot. Hierdoor kon de Brit volgens Alonso snel afrekenen met Carlos Sainz: “Hij was in staat om Carlos binnen één ronde in te halen, met behulp van die nieuwe lijnen.”

Fernando Alonso reed rond op de vierde plaats toen Lewis Hamilton in ronde 55 van de 70 aan de staart kwam van de Alpine. De zevenvoudig wereldkampioen had een bandenvoordeel, aangezien hij op de mediums reed terwijl de Spanjaard zich op de harde band moest verdedigen. Dat is ook precies wat de tweevoudig wereldkampioen deed.

Lees ook: Alonso over klagende Hamilton in titanenstrijd: ‘Hij klaagt altijd’

Ronde na ronde sloeg Alonso de aanval van de zwarte Zilverpijl in bocht 1, 2 en 4 af. Alonso maakte zijn Alpine zo breed mogelijk, ook omdat hij zo teamgenoot Esteban Ocon, die aan de leiding ging, een gunst deed. Hamilton was voor het titanenduel met Alonso namelijk zo’n twee seconden per ronde sneller dan de rest van het veld en leek dus nog te kunnen winnen. Hamilton verloor echter veel tijd achter zijn teamgenoot van 2007, die hem tien ronden achter zich wist te houden. Met nog zes ronden te gaan moest hij de Brit dan toch voorbij laten.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Alonso ‘helpt’ Hamilton

Vervolgens kon Hamilton snel afrekenen met Carlos Sainz voor de derde plaats. Alonso is ervan overtuigd dat hij Hamilton nieuwe racelijnen heeft geleerd in het duel, waardoor hij dus snel voorbij kon gaan aan de Ferrari van Sainz. “Ik dacht eerlijk gezegd dat dat ik hem niet meer dan een of twee ronden achter me kon houden”, zegt Alonso. “Maar ik zag dat hij moeite had om me in de laatste bochten te volgen.”

“Dat was genoeg om een gat te creëren op het rechte stuk en om me te verdedigen”, vervolgt de Spanjaard. “Ik denk dat hij een paar verschillende lijnen leerde in de laatste drie bochten in de tien ronden die hij achter me reed. Hij was in staat om Carlos binnen één ronde in te halen, met behulp van die nieuwe lijnen”, meent de wereldkampioen van 2005 en 2006.

Lees ook: Ocon geniet van zege: ‘Wát een moment, ik ben Alpine en Alonso zo dankbaar’

Volgens Alonso had Alpine hem niet de opdracht gegeven om Hamilton het leven zuur te maken om zo Ocon naar de zege te helpen. “Het team vertelde me niks. Ik wist dat elke ronde dat ik hem achter me kon houden cruciaal was voor Ocons zege”, aldus Alonso, die zich tot Driver of the Day kroonde.