Het was een van de vele hoogtepunten van de Hongaarse Grand Prix: de titanenstrijd tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Ronde na ronde verdedigde de Spanjaard zich hardhandig tegen de Brit, al moest hij de Mercedes-coureur er toch langs laten. Hamilton was niet blij met de verdedigende acties van zijn oud-teamgenoot, maar daar trekt Alonso zich niks van aan: “Hij klaagt altijd.”

In de slotfase van de toch al vermakelijke Grand Prix van Hongarije leverde Alonso nog meer vuurwerk door zich met stevig ellebogenwerk verdedigde tegen de opstormende Hamilton. Ronde na ronde probeerde Hamilton vergeefs voorbij te gaan aan de Alpine, maar met zes ronden te gaan slaagde hij er dan toch in. Hoewel Alonso het dus niet tot de streep kon trekken, kreeg hij wel de eretitel ‘Driver of the Day‘.

“Ik deed mijn best”, zegt Alonso tegen Ziggo Sport. “Ik wist dat het lastig zou zijn om Lewis achter me te houden, maar het was belangrijk voor Esteban om de race te kunnen winnen. Hamilton naderde heel snel. Maar het was ook belangrijk voor Max (Verstappen, red.), dus ik deed mijn best”, lacht de vedette. Verstappen raakte betrokken bij de startcrash, veroorzaakt door Valtteri Bottas. De Nederlander reed zijn gehavende Red Bull naar de tiende plaats.

Foto: BSR Agency

Het duel met Hamilton was vermakelijk voor buitenstaanders, maar Alonso zelf had geen lach in zijn cockpit. “Nee, ik genoot er niet van”, geeft Alonso toe. “Het was te stressvol. Lewis had op dat moment een enorm voordeel in snelheid. Elke ronde dat we hem achter ons hielden was een klein wonder. Ik ben wel blij met de vijfde plaats, het is mijn beste resultaat dit jaar. Voor het team is de overwinning ook geweldig.”

Het tegenhouden van Hamilton voor enkele ronden kwam teamgenoot Esteban Ocon goed uit. De Fransman profiteerde optimaal van de chaos bij de start en mocht zich na 70 intensieve ronden op de Hungaroring tot Formule 1-winnaar kronen.

“Hij had wel geluk, met de start”, zegt Alonso. “Maar wij hadden pech in andere races en we gaan nu geen sorry zeggen omdat we weer eens geluk hebben”, aldus de Spanjaard.

De verdedigende acties konden rekenen op veel gejuich en enthousiasme onder de fans, maar Hamilton kon er niet van genieten. Hij beklaagde zich op de boordradio over de acties en bestempelde zijn acties als ‘gevaarlijk’. “Hij klaagt altijd”, zo haalt hij uit naar zijn teamgenoot uit 2007, toen de twee in een verhit seizoen voor McLaren reden. “Ik weet het niet, ik heb niks van de FIA gehoord. Volgens mij was hij wel in orde”, stelt hij.