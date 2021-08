De Grand Prix van Hongarije leek al een spektakel te worden vanwege de regen, maar de chaos die zich in bocht 1 zou ontvouwen zag niemand aankomen. Valtteri Bottas verremde zich volledig en schakelde zo meerdere coureurs uit. Zijn collega’s waren op de boordradio dan ook niet blij met die actie. Een overzicht van de boordradio’s van de chaotische start op de Hungaroring.

Bottas

Valtteri Bottas is de aanstichter van de chaos, al zal Esteban Ocon hem dankbaar zijn. Bottas heeft een slechte start op het natte asfalt en verliest enkele plaatsen. In bocht 1 gaat het dan van kwaad tot erger: de Fin verremt zich volledig en kan geen andere kant op dan rechtdoor, waar de McLaren van Norris zit. Hij rijdt zijn linker voorband van de auto en valt al na de lange sprint naar de eerste bocht uit. Op zijn boordradio valt niet veel meer te horen dan: “Sorry jongens, dat was het.”

Verstappen

Max Verstappen is een van de vele slachtoffers van het ‘potje bowlen’ van Bottas. De Nederlander heeft een prima start en ligt tweede, maar wordt als gevolg van de tik van Bottas aan Norris geraakt door de McLaren. “Controleer de auto!”, roept Verstappen naar de pitmuur. Zij vragen vervolgens of het nog weer is voor de intermediates, waarop de Nederlander bevestigend antwoordt. “Maat, wat gebeurde daar verdomme?!”, foetert Verstappen dan. “Een van de McLarens raakte je”, is de uitleg van engineer Gianpierro Lambiase.

Pérez

Net als Verstappen wordt ook de andere Red Bull-coureur, Sergio Pérez, slachtoffer van de kettingbotsing. Hij krijgt een tik van Bottas, die ver doorschiet door de opgelopen schade. ‘Checo’ loopt daarbij flinke schade op, maar kan doorrijden. Vanaf de pitmuur wordt hij nog aangespoord: “De race is nog lang, is alles nog goed van jouw kant?”, vraagt zijn engineer. “Ja, ik denk van wel. Wat een idioot!”, antwoordt de Mexicaan. Hij krijgt kort daarna de opdracht de auto langs de baan te parkeren. Paniekerig klinkt het: “Stop de auto, stop de auto! Stop nu, stop nu!” Pérez vraagt zich nog wel af waarom, maar krijgt op de boordradio geen antwoord. Woedend stapt hij uit en slaat hij nog even zijn frustraties eruit op zijn linker voorband, maar ook zijn race komt al vroegtijdig ten einde.

Norris

Norris heeft een goede start en rijdt tijdelijk op P3, als hij plots de Mercedes van Valtteri Bottas tegen de zijkant hoort knallen. De Brit schiet vervolgens tegen de Red Bull van Max Verstappen aan, die dan ook schade oploopt. “Ik weet het niet…mijn stuur…”, zegt Norris op de boordradio. “Ik ga gewoon door…”, vervolgt hij, al wordt hij onderbroken door zijn engineer. “Je hebt een lekke band, linksvoor.” “Wat gebeurde daar verdomme?!”, vraagt Norris zich af. Hij laat weten dat het nog steeds weer is voor intermediates, al mocht het niet veel baten. De schade aan de McLaren was te groot en dus moest hij de auto in de garage parkeren.