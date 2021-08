Esteban Ocon geniet met volle teugen van de zege die hij heeft gepakt in de chaotische Grand Prix van Hongarije. De Fransman pakte zijn eerste overwinning in de Formule 1, met wat hulp van Alpine-collega Fernando Alonso.

“Wát een moment”, weet Ocon ook niet hoe hij het anders onder woorden moet brengen. “Dit voelt zo goed.” De zege is niet alleen een mooie mijlpaal voor hemzelf, maar ook voor het team, weet Ocon. Dat heet nu officieel Alpine, maar is onderdeel van de Renault Group die in 2016 terugkeerde in de Formule 1 en daarna een reeks lastige jaren kende. “Dit is hun eerste zege sinds ze terug zijn, super.”

Ocon komt daarbij nog even terug op de ‘moeilijke momenten’ die hij en Alpine eerder dit jaar hebben gekend. “Zoals dat je in Q1 uitgeschakeld wordt en zeventiende op de grid staat. Het team heeft echter altijd vertrouwen in me gehouden. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor.” Een welgemeend woord van dank heeft hij ook voor teamgenoot Alonso, die hem een helpende hand bood door de aanstormende Lewis Hamilton ronden lang af te houden.

“Deze zege is er ook gekomen door hoe hard Fernando vocht”, weet Ocon. “Het is ook awesome om met Alonso te werken. Toen hij naar dit team kwam, werd me van alles over hem verteld”, doelt hij op de ‘lastige’ reputatie die Alonso heeft. “Daar is allemaal niks van waar”, weet Ocon inmiddels. “Hij is een geweldige teamgenoot. Samen pushen we we het team vooruit.”

In Hongarije kwam Ocon overigens vooral goed naar voren bij de start. Vanaf de achtste startplek zag hij dankzij de bowlpartij van Valtteri Bottas eerst de Fin, Lando Norris en de Red Bulls voor zijn neus verdwijnen. Daarna kegelde Lance Stroll Charles Leclerc en Daniel Ricciardo van de baan. Hamilton viel daarna weg omdat hij geen pitstop maakte bij de herstart. Ocon kwam zo op kop en weerstond de hele race lang de druk van nummer twee Sebastian Vettel.