Fernando Alonso is zeer te spreken over zijn teamgenoot bij Alpine, Esteban Ocon. “Het is goed voor beide coureurs om een teamgenoot te hebben die hard werkt.”

Tijdens het Grand Prix-weekend in Imola werd Alonso voor het eerst sinds Maleisië 2017 verslagen door zijn teamgenoot in kwalificatie. Ocon was op zaterdag én zondag sneller dan zijn teamgenoot bij Alpine. “Je wilt altijd iets sneller zijn dan je teamgenoot. Deze keer lukte dat niet, maar ik zal het de volgende keer weer proberen”, zegt Alonso.

Alonso is vol lof over zijn jonge, Franse teammaat. “Ik ben blij om Esteban naast me te hebben”, zegt hij. “Hij is erg professioneel en hij werkt erg hard. Niet alleen op de baan, maar ook in de simulator.” De wereldkampioen van 2005 en 2006 en Ocon delen veel met elkaar en hun team. “Het is goed voor beide coureurs als je een teamgenoot hebt die hard werkt.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

“We hebben vergelijkbare opmerkingen over de auto en het werkt erg goed”, zegt Ocon over de samenwerking met Alonso. “Het is een geweldige kans om een wereldkampioen naast me te hebben. Hij is een van de beste coureurs die er zijn.” Ocon is vooral blij met de eerlijkheid van Alonso. “Als hij iets zegt, meent hij het.”

Slechts drie coureurs – Jenson Button in 2015, Lewis Hamilton in 2007 en Tarso Marques in 2001 – wisten ooit als teamgenoot over een heel seizoen Alonso te verslaan. Ocon is vastberaden om het de Spanjaard dit jaar bij Alpine ook lastig te maken. “Ik denk dat we het hele jaar dicht op elkaar zullen zitten.”