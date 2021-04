Het WEC (World Endurance Championship) staat aan de vooravond van de hypercar-revolutie, met Toyota dat hier met de GR010 Hybrid alvast een voorschot op neemt bij de ‘proloog’ en daarna aftrap van het hypercar-tijdperk met de race op Spa-Francorchamps. Toyota’s hypercar heeft daarbij een onmiskenbaar Nederlands tintje.

Eerst nog even kort: de WEC-topklasse stapt met ingang van dit seizoen over van LMP1’s naar hypercars. Toyota is de eerste en enige fabrikant in het WEC die op Spa met een hypercar op de grid verschijnt. Later dit jaar volgt het Amerikaanse Glickenhaus – een passieproject van filmproducent en multimiljonair James Glickenhaus. De jaren erop zullen ook Ferrari, Audi, Peugeot en Porsche met een hypercar het WEC betreden.

Zoals elke hypercar, is Toyota’s GR010 op een ‘reguliere’ straatauto gebaseerd. Al is regulier een zeer rekbare en relatieve term. In Toyota’s geval gaat het om de GR Super Sport, een concept car die in (zeer) gelimiteerde oplage geproduceerd zal worden. De GR010 Hybrid is, zoals de naam aangeeft, hybride, heeft vierwielaandrijving, liefst 680 pk en een onmiskenbaar Nederlands tintje.

(tekst loopt door onder het foto-album)











Toyota’s nieuwe hypercar voor in het WEC. Foto’s: Toyota Gazoo Racing.

Oranje enclave

“Het is een heel interessant project”, vertelt Toyota-testcoureur Nyck de Vries, die deze functieomschrijving zeker eer heeft aangedaan met talloze testkilometers, aan FORMULE 1 Magazine. “We hebben feitelijk een hele nieuwe auto gecreëerd”, doelt hij op hoe Toyota na de succesjaren met de TS050 LMP1-bolide – twee keer de ‘dubbel’ in het WEC en drie zeges in de 24 Uur van Le Mans – met een vrijwel blanco blad is begonnen.

Lees ook: Nyck de Vries test- en reservecoureur bij Le Mans-kampioen Toyota Gazoo

Het zenuwcentrum was daarbij de thuisbasis van Toyota Gazoo Racing Europe in het Duitse Keulen, de Europese autosport-uitvalsbasis van de Japanse fabrikant. Net voorbij de Nederlandse grens, werkt er een kleine ‘oranje enclave’. Hoewel de Japanner Hisatake Murata zich team president mag noemen, is de Nederlander Rob Leupen de team director en vice-president, John Litjens de projectleider voertuigontwikkeling en John Steeghs teammanager.

“De voertaal is natuurlijk Engels, maar er lopen inderdaad veel Nederlanders rond. Het is wel leuk dat je in zo’n groot team, dat zoveel heeft bereikt, soms je moedertaal kan spreken”, vertelt De Vries. De afgelopen maanden – de eerste test met de hypercar was in november 2020 – was er ook genoeg te bespreken. Want het is een apart project: “De hypercar is namelijk aanzienlijk minder snel dan de LMP1’s in het WEC waren.”

DNA van een straatauto

Dat laatste klinkt misschien gek, maar is een gevolg van hoe de regels zijn opgesteld en het WEC met de hypercars auto’s introduceert die op straatauto’s gebaseerd zijn om fabrikanten naar de endurance-klasse te lokken. Dat deze trager zijn, is logisch, legt De Vries uit. “Je kunt natuurlijk niet verwachten dat een bolide die gebaseerd is op een straatauto – zelfs al is dat een hele snelle – sneller is dan een prototype dat in de buurt van een Formule 1-auto kwam.”

(tekst loopt door onder de foto)

Nyck de Vries heeft een belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van Toyota’s WEC-hypercar.

De uitdaging zat hem bij Toyota dus, al klinkt dat enigszins paradoxaal, om een auto te ontwikkelen waarvan je weet dat deze trager is dan wat je hiervoor had, maar nog altijd sneller is dan die van de concurrentie. Al betekent de komst van de hypercars wel dat de enige resterende LMP1 – van Alpine – is ‘afgeknepen’, maar Toyota (en Glickenhaus?) wellicht alsnog flink wat tegenstand kan bieden. De LMP2’s zijn ondertussen overigens ook teruggeschroefd.

Lees ook: Toyota-topman Rob Leupen: ‘Zijn een jaar te vroeg met de F1 gestopt’

De Vries zal dit jaar, tenzij een van de vaste coureurs verstek moet laten gaan, niet voor Toyota racen. Het is echter wel zijn doel om dat in de toekomst te doen. “Ik wil volgend jaar zeker promoveren tot racecoureur”, draait hij daar niet omheen. Ervaring heeft hij genoeg in de endurance-racerij: hij reed van 2018 tot en met 2020 voor Racing Team Nederland in het WEC en sinds 2020 én ook dit jaar weer in de ELMS voor G-Drive, waarvoor hij ook Le Mans doet.

Hypercars als lokmiddel

Wie dit jaar wel tijdens de raceweekends achter het stuur van Toyota’s hypercar zit, is Mike Conway. De Brit maakt al sinds 2014 deel uit van het team en werd drie keer tweede op Le Mans, maar werd in 2020 wél WEC-kampioen. “Het testen met de hypercar is een unieke ervaring geweest”, vertelt ook hij FORMULE 1 Magazine. “Oké, hij is wat trager en als coureur wil je nooit langzamer gaan, maar dat is nu eenmaal de kant die de sportscars opgaan.”

“De regels zijn aangepast om meer fabrikanten te trekken. Die fabrikanten komen ook, dus dat is alleen maar goed. Wij hebben onze hypercar flink op z’n lazer gegeven tijdens de tests”, vertelt Conway. “Ik vind het echt een coole auto. Ook om te zien. Voor mij heeft ie nog echt wel die prototype-look, maar het is dus meer een mix van een raceauto en straatauto. Ik denk dat mensen hem erg cool gaan vinden.”

Het WEC werkt maandag en dinsdag met de ‘proloog’ op Spa een tweedaagse test af. Aankomend weekend volgt met de 6 uur van Spa de seizoensopener en begint het hypercar-tijdperk van het WEC.