Na zijn vertrek bij Williams in de Formule 1 heeft Logan Sargeant een nieuwe uitdaging gevonden in de endurance-racerij. De Amerikaanse coureur maakt in 2025 deel uit van het LMP2-team van Genesis en IDEC Sport in de European Le Mans Series (ELMS). Daarmee zet Sargeant een belangrijke stap richting een mogelijke toekomst in de wereld van Hypercars.

Een frisse start

Sargeant maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk. In 2024 verloor hij zijn plek in de Formule 1 na een teleurstellende periode van anderhalf jaar bij Williams. De 23-jarige Amerikaan zal samen met W Series-kampioen Jamie Chadwick en het Franse talent Mathys Jaubert rijden voor Genesis, dat voor het eerst actief zal zijn in de ELMS. Het LMP2-programma van Genesis is een voorbereiding op hun Hypercar-debuut in 2026. Het team heeft aangekondigd met twee auto’s deel te nemen aan het World Endurance Championship (WEC) en de legendarische 24 uur van Le Mans. Een jaar later voegt het merk ook de IMSA SportsCar Championship aan het programma toe.

Terug naar bekend terrein

Voor Sargeant betekent deze stap een terugkeer naar een bekend terrein. In 2021 reed hij al twee races in de ELMS. Hier werd hij vierde op de Red Bull Ring en zevende in Monza. Hoewel een mogelijke overstap naar IndyCar niet van de grond kwam, biedt de endurance-racerij hem een nieuwe kans om zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Zijn deelname aan de ELMS kan een opstapje zijn naar een fulltime Hypercar-zitje vanaf 2026.

Genesis zet groots in met Hypercar-project

De komst van Sargeant is slechts een onderdeel van de ambitieuze plannen bij Genesis. Het merk presenteerde deze week details over het Genesis Magma Racing-programma, dat in 2026 van start gaat met de GMR-001 Hypercar. Om ervaring op te doen en het team operationeel klaar te stomen, werkt Genesis samen met IDEC Sport, een gevestigde naam in de sportscar-racerij.

