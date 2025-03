Nu het officieel is dat Cadillac in 2026 als elfde Formule 1-team op de grid verschijnt, is het speculeren begonnen over welke twee coureurs de Amerikaanse renstal zal vertegenwoordigen. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ziet in Zhou Guanyu een serieuze kandidaat, maar wijst erop dat er meer gegadigden zijn. “We zijn druk bezig met gesprekken.”

Zhou Guanyu’s belangrijkste troef is zijn hechte relatie met Cadillac-teambaas Graeme Lowdon: hij is de manager van de voormalige Sauber-coureur. Dit seizoen vervult de voormalige Sauber-coureur bovendien de rol van reservecoureur bij Ferrari, de motorleverancier van Cadillac. Lowdon beaamt dat de Chinees een serieuze kandidaat is voor een van de stoeltjes bij de Amerikaanse renstal. “Ik denk dat Zhou het uitzonderlijk goed heeft gedaan onder moeilijke omstandigheden. Wat het voor mij nuttig maakt, is dat hij zijn kwaliteiten niet hoeft uit te leggen, omdat ik dat allemaal van dichtbij heb kunnen zien.”

Toch hoeft Guanyu volgens Lowdon niet te rekenen op een voorkeursbehandeling. “Er zal een eerlijke afweging gemaakt worden. We zullen coureurs selecteren op basis van verdienste. Er zijn veel goede coureurs beschikbaar, en Zhou is daar één van”, benadrukt hij.

Toekomstperspectief

Cadillac-adviseur Mario Andretti liet meermaals doorschemeren dat hij het debuut van het team in de Formule 1 wil aanvangen met een Amerikaanse en ervaren coureur. “Ervaring is belangrijk, net zoals bij de rest van ons team”, erkent Lowdon. “Bij het kiezen van een coureur spelen veel factoren mee: talent, ervaring en toekomstperspectief. We analyseren nu wat het beste is voor het team”, deelt hij mee.

De laatste Amerikaan in de Formule 1 was Logan Sargeant bij Williams. Met hem zijn geen gesprekken gevoerd. Zijn avontuur bij de Britse renstal werd geen succes, waardoor zijn werkgever hem vroegtijdig aan de kant schoof. Toch steunt Lowdon Andretti in het streven van Cadillac om een Amerikaanse coureur aan te trekken. Volgens hem zijn er genoeg andere opties, die zich in de toekomst ook kunnen voordoen. “Het feit dat iemand Amerikaans is, betekent niet dat diegene geen goede Formule 1-coureur kan zijn. We zijn van plan een academie-programma op te zetten en ik zie geen reden waarom we in de toekomst geen Amerikaanse coureurs in ons team zouden hebben, zolang ze op basis van prestaties aantonen dat ze het verdienen.”

Telefoon Roodgloeiend

Vorige week maakten de FOM en de FIA bekend dat Cadillac officieel mag toetreden tot de koningsklasse van de autosport, wat betekent dat het team snel moet handelen om hun rijdersduo voor 2026 te bepalen. “Onze situatie als nieuw team maakt het iets ingewikkelder. Normaal gesproken liggen de tijdlijnen voor contractonderhandelingen redelijk vast, maar wij lopen achter op die gebruikelijke cyclus”, ziet ook Lowdon.

De Brit lijkt zich vooralsnog geen zorgen te maken en is ervan overtuigd dat alles uiteindelijk goed zal komen. “Er zijn minstens een half dozijn, zo niet meer, kandidaten die uitstekende kwalificaties hebben om in de Formule 1 te rijden of terug te keren. We zijn druk bezig met gesprekken. Mijn telefoon staat roodgloeiend, dat is zeker.”

