Graeme Lowdon, teambaas van Cadillac in hun eerste seizoen in 2026, is in zijn nopjes bij de Amerikaanse renstal. De Brit is eerder betrokken geweest bij het opbouwen van Formule 1-team Virgin Racing, maar is naar eigen zeggen nog nooit betrokken geweest bij een project dat zo goed gestructureerd, gesteund en gefinancierd is als dit. Hij is dan ook niet van plan om verstoppertje te spelen, want de ambities zijn ‘grenzeloos’.

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij wil een rol van betekenis spelen met de Amerikaanse renstal in 2026, hun eerste seizoen in de Formule 1. “Op de grid komen, dat moet gewoon een gegeven zijn voor ons. We moeten er gewoon zijn en we willen zo hard mogelijk pushen.”

De Brit is al eens eerder betrokken geweest bij het opbouwen van een team en brengt zo de nodige ervaring bij Cadillac. Bij Virgin Racing, dat in 2010 zijn debuut in de Formule 1 maakte, was hij een van de sleutelfiguren achter de oprichting, waar hij als Chief Operating Officer en later als teambaas betrokken was.

‘Nooit betrokken geweest bij zo’n goed project’

Lowdon vermoedt dat het niveau in de Formule 1 sindsdien relatief gezien niet zoveel is veranderd. “Omdat ik echt geloof dat Formule 1 altijd het summum is. Het is in elke tijdsperiode de beste van de beste. Dus de standaard is altijd hoog geweest, maar misschien nu wat consequenter hoog.”

Hij vergelijkt het project van Virgin Racing met dat van Cadillac en is in zijn nopjes bij de Amerikaanse renstal. “Wat betreft mijn eerdere ervaringen met het opbouwen van een team: ik ben nog nooit betrokken geweest bij een project dat zo goed gestructureerd, goed gesteund en goed gefinancierd is als dit. Dat verandert het hele landschap compleet, niet een klein beetje, maar volledig.”

‘Meedoen kan tijd kosten’

Toch juicht Lowdon niet te vroeg. Hij vindt het ‘ongelooflijk moeilijk’ om verwachtingen te stellen. “Ja, we hebben veel ervaren mensen, maar een team werkt via een zeer complex netwerk van processen”, stipt hij aan. “Wat we nog niet hebben, en wat geen enkel nieuw team ooit heeft, is enige vorm van validatie van die processen. Een goed voorbeeld is dat we momenteel heel actief zijn in de windtunnel, maar we kunnen niet correleren wat de windtunnel doet met het circuit, omdat we nog niet racen. En je kunt niet zomaar een Formule 1-auto op je eentje laten racen, dat is simpelweg niet toegestaan onder de regels”, legt hij uit.

Alles wat binnen handbereik ligt, neemt het team ‘zeer serieus’. “We hebben hoge verwachtingen van onszelf als het gaat om wat we onder controle hebben: het leveren van de auto op tijd, met de juiste groep mensen. Onze ambities zijn grenzeloos, we willen meedoen aan de competitie, maar we erkennen dat dit tijd kan kosten.”

‘Grote toezeggingen gedaan’

Een andere uitdaging, die van toetreden tot de Formule 1, is inmiddels overbrugd. Lowdon is daar opgelucht over, vooral omdat het niet over een lijen dakje ging. “Wat voor ons het meest behulpzaam is geweest, is de sterke basis die we hebben. De samenwerking met The Wayne Group en General Motors maakt het verschil. Het zou tegenwoordig ongelooflijk moeilijk zijn om een team op te zetten zonder zulke partners. Ik denk ook niet dat ooit een team zulke grote toezeggingen heeft gedaan, zowel publiekelijk als financieel, voordat de deelname officieel werd bevestigd. De investeringen die al gedaan zijn, laten zien hoe serieus onze aandeelhouders deze sport nemen.”

