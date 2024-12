Na de GP van Las Vegas werd bekend dat het Amerikaanse General Motors via dochteronderneming Cadillac zal debuteren op de grid. Vanaf 2026 krijgt de Formule 1 er zo een elfde team bij. Donderdag onthulde Cadillac dat Graeme Lowdon, die eerder aan het roer stond bij het Britse Manor Racing, de rol van teambaas op zich zal nemen.

De 59-jarige Graeme Lowdon was tussen 2010 en 2015 voorzitter en sportief directeur van Virgin Racing, later bekend als Marussia en Manor. In 2026 keert hij terug naar de Formule 1 als teambaas van Cadillac. De Amerikanen kregen na de GP van Las Vegas groen licht van de FOM, op voorwaarde dat ze vanaf 2028 met een eigen krachtbron zullen deelnemen. Het team heeft nog geen coureurs aangewezen.

LEES OOK: Ralf Schumacher waarschuwt General Motors voor Amerikaanse coureurs

“Ik voel me echt vereerd dat ik ben aangesteld als teamleider van dit veelbelovende nieuwe team en ik wil alle betrokkenen bedanken voor hun vertrouwen in mij,” reageerde Lowdon in een officieel persbericht. “Ik geloof dat Formule 1 de grootste teamsport ter wereld is en een goed team draait nu eenmaal om goede mensen. Gelukkig heb ik bij Cadillac alleen maar mensen gezien met een voorliefde voor racen – bovendien heeft het genoeg ervaring en expertise in huis om straks succesvol te worden.”

‘Ervaring met techniek en management’

“Racen moet altijd de kern zijn van alles wat we doen,” vervolgde de Engelsman. “Dit is wat ik wil zien in een team en daar wil ik deel van uitmaken. Ik onderschat de taak die voor me ligt niet en ik heb het grootste respect voor de concurrentie. Terwijl het werk bij Cadillac onverminderd doorgaat, kijk ik alvast uit naar de uitdagingen op de racebaan.”

General Motors-president Mark Reuss is verheugd over de samenwerking. “We hebben de afgelopen twee jaar al heel goed met hem (Lowdon, red.) kunnen samenwerken”, reageerde hij. “Hij heeft veel race-ervaring, hij weet hoe hij een goed team moet samenstellen en hij vertegenwoordigt de waarden van ons Formule 1-team. Dan Towriss van TWG Global, een van de belangrijkste sponsoren van Cadillac, is eveneens enthousiast over Graeme Lowdon. “Hij heeft ons de afgelopen twee jaar geadviseerd bij het bouwen van onze fabrieken; zijn ervaring met techniek en management zal ons goed van pas komen.”

Een jonge Esteban Ocon geeft de Manor MRT05 de sporen tijdens de GP van Italië van 2016 (Motorsport Images)

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!